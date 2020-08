Le premier grand navire de croisière reprend la mer en Méditerranée

ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

Le secteur des croisières en Europe représente un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros par an (environ 22,8 milliards de dollars canadiens) et près de 53 000 emplois selon l’Association internationale des compagnies de croisières (CLIA). L’association estime que le secteur pourrait perdre jusqu’à 25,5 milliards d’euros de revenus (environ 40 milliards de dollars canadiens) en raison de l’interruption des croisières.

Il doit faire escale dans les ports de Civitavecchia près de Rome, Naples, Palerme et La Valette, à Malte, lors de cette croisière de 7 jours.

Le départ du MSC Grandiosa, de la compagnie MSC Croisières, depuis le port de Gênes (nord-ouest) à 19H30 (17H30 GMT), représente un test à fort enjeu pour le secteur des croisières, à la fois sur le marché-clé de la Méditerranée et au-delà.

«Le voyage (...) représente un signe tangible de retour pour l’un des secteurs économiques fondamentaux de notre ville», a déclaré le maire de Gênes Marco Bucci. Plus de deux millions de croisièristes sont partis de la capitale de la Ligurie l’an dernier.

Les regards du secteur croisiériste seront braqués sur le Grandiosa après les ratés d’une petite compagnie norvégienne, Hurtigruten, qui a été forcée plus tôt ce mois-ci de suspendre à nouveau ses croisières après la contamination au coronavirus de dizaines de passagers et de membres de l’équipage.

Les autorités sanitaires mondiales ont critiqué la réaction lente des compagnies de croisières face à la propagation du virus avant l’arrêt complet des navires en mars. À bord, les buffets ou salles de sport continuaient ainsi d’opérer et les équipements de protection individuelle manquaient cruellement.

Selon des données de l’université Johns Hopkins aux États-Unis, fournies par la CLIA, 3 047 cas et 73 décès ont été recensés après des contaminations à bord des navires de croisière affiliés à l’association.

MSC Croisières affirme de son côté que son nouveau protocole de sécurité dépasse les standards nationaux et du secteur. Au terminal d’embarquement, avant de monter à bord, les passagers et les membres d’équipages seront testés au Covid-19 par une prise de sang, et leur température sera vérifiée quotidiennement. Le buffet quant à lui sera fermé: les passagers seront servis à table.

