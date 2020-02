Premier décès lié au coronavirus aux États-Unis

Un patient est décédé dans l’État de Washington après avoir contracté le coronavirus, a indiqué samedi à l’AFP un porte-parole du département de la santé de cet État, le premier décès lié à l’épidémie sur le territoire américain.

Si les dernières estimations font état de 19 cas répertoriés de malades du virus aux États-Unis, trois patients diagnostiqués ces derniers jours n’avaient aucun lien connu avec un foyer de l’épidémie, ce qui laisse penser que la maladie se propage sur le sol américain.

À ces cas s’ajoutent 47 malades rapatriés aux États-Unis.

Le président Donald Trump s’exprimait en début d’après-midi devant la presse, notamment sur les derniers développements liés au coronavirus.

Le décès est intervenu dans le comté de King, qui comprend la ville de Seattle, ont indiqué les autorités, qui doivent tenir une conférence de presse à 13h, heure locale.

«C’est une triste journée dans notre État», a réagi, dans un communiqué, le gouverneur de Washington Jay Inslee, qui a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du patient décédé.

«Nous allons continuer à travailler pour que personne ne meure plus de ce virus», a-t-il ajouté.

Le malade qui a succombé au virus dans l’État de Washington n’est pas le premier citoyen américain à décéder des suites du Covid-19.

Un homme de 60 ans hospitalisé à Wuhan (Chine), où le coronavirus s’est déclaré pour la première fois, est mort le 6 février.

L’épidémie a déjà fait plus de 2 900 morts dans le monde, dont l’immense majorité en Chine (2 835), et infecté plus de 85 000 personnes (plus de 79 000 en Chine).

