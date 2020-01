Un premier cas du coronavirus chinois aux États-Unis

C’est «un homme très malin» qui coopère «complètement», ont salué des responsables. Il se trouve actuellement au Providence Regional Medical Center à Everett. Son état actuel est bon, a dit Chris Spitters, responsable sanitaire du comté de Snohomish, juste au nord de Seattle.

Les États-Unis ont mis en place vendredi des contrôles dans trois grands aéroports américains (New York JFK, San Francisco et Los Angeles), et vont étendre ces contrôles à Chicago et Atlanta cette semaine, ont annoncé des responsables.

Tous les passagers voyageant depuis Wuhan par des vols indirects seront dorénavant obligés d’arriver aux Etats-Unis par ces aéroports, ont indiqué les CDC.

