Claude Bégin, premier candidat confirmé de «Big Brother Célébrités»

Le principal intéressé a également confié que son jeune garçon l’avait grandement encouragé à prendre part à l’émission, convaincu qu’il pourrait se rendre loin, et ce, même si cela implique forcément qu’ils ne pourraient pas se voir physiquement pendant peut-être quelques mois.

Le chanteur, musicien, comédien et membre d’Alaclair Ensemble compte faire preuve de ruse et de polyvalence tout en misant sur son style pour tirer son épingle du jeu.



Les noms de plusieurs personnalités publiques qui pourraient potentiellement prendre part à cette aventure télévisuelle encore inédite au Québec circulent depuis quelques jours, dont ceux de Marie-Chantal Toupin, de François Lambert, de Varda Étienne, de Jean Pascal et de Jean-Thomas Jobin.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.

Au bout de 13 semaines, ce sont les participants exclus qui couronneront celui ou celle parmi les finalistes qui se sera le plus illustré au cours des semaines précédentes.

Le 26 octobre dernier, Bell Média révélait que ce serait nulle autre que Marie-Mai qui serait à la barre des soirées d’élimination du dimanche soir. Une très grosse prise pour Noovo, qui poursuit son ascension en affichant des résultats de plus en plus encourageants en matière de cotes d’écoute depuis la mise en place de sa nouvelle stratégie et l’affichage de sa nouvelle identité de marque.

Big Brother Célébrités sera diffusée à compter du 10 janvier, sur les ondes de Noovo.