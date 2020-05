Livraison: des précautions pour réduire les risques de contamination

En date de mercredi, 36 personnes ont été infectées chez Purolator à Calgary et neuf autres au centre de distribution d’Amazon dans le nord de la ville, selon la Direction de la santé publique de l’Alberta.

Des membres du personnel aux centres de distribution de Purolator et Amazon situés dans le secteur de Calgary ont reçu des diagnostics positifs à la COVID-19.

Les Canadiens misent sur la livraison à domicile pendant la pandémie non seulement en raison des nombreuses fermetures de magasins, mais aussi afin d’éviter des contacts avec d’autres êtres humains.

Les risques d’être infecté à la COVID-19 en cueillant un paquet livré sur le seuil de votre porte sont plutôt minces, mais un expert de la santé souligne quelques précautions supplémentaires pour les réduire encore plus.

Des études sur les diverses souches de coronavirus, dont celle qui a provoqué la COVID-19, ont déterminé que le virus peut survivre plus longtemps sur les surfaces de plastique dur et le métal — plutôt que le papier, le carton, le coton et la laine qui sont à la température de la pièce.

«Le risque est inconnu, mais on croit qu’il est faible», a noté le Dr Chris Sikora, le directeur de la santé publique de l’Alberta pour le secteur d’Edmonton.

«La plupart des paquets que nous recevons sont conçus en carton ou en papier, et la capacité de survie du virus est relativement faible. De manière générale, c’est un environnement hostile pour le virus alors que ces paquets circulent à travers le Canada.»

Les dirigeants de la santé publique rappellent que lorsqu’on cueille un paquet de l’extérieur, il faut nécessairement se laver les mains et éviter de toucher son visage.

«C’est la façon sécuritaire de cueillir des paquets, a dit M. Sikora. Lavez vos mains avant d’ouvrir les paquets, et surtout après.

«Ce serait très raisonnable également de nettoyer la surface extérieure des paquets avec une lingette désinfectante. Il suffit de nettoyer ensuite le comptoir de la cuisine ou encore votre bureau, par exemple», a-t-il ajouté.

Sa survie sur le carton et le papier, qui sont des matériaux habituellement utilisés pour les boîtes de livraison, peut varier entre moins de 24 heures et cinq jours.

«La plupart des contaminations communautaires se sont produites lorsque des personnes se retrouvent au même endroit et qu’elles touchent les mêmes surfaces à répétition», a évoqué la directrice de la santé publique de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw.