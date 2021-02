Le PQ tente de bloquer l'agrandissement du Collège Dawson

Le Parti québécois (PQ) déposera une motion cette semaine afin de stopper l’agrandissement controversé du cégep anglophone Dawson à Montréal au coût de 100 millions $.

Ce projet servirait à créer de nouvelles places au collégial anglophone et non seulement à rendre les lieux plus spacieux pour la clientèle actuelle, a dénoncé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon lundi

Selon lui, tout réinvestissement devrait plutôt être dirigé en priorité vers le réseau collégial francophone pour équilibrer le nombre de places dans les cégeps en fonction de la démographie montréalaise.

Les données suggèrent en effet qu’il y aurait davantage de places dans le réseau anglophone que dans le réseau francophone sur l’île de Montréal à partir de cette année.

Soulignons que le projet de l’agrandissement de Dawson est le seul projet collégial retenu par le gouvernement caquiste pour faire partie des chantiers d’infrastructures à réaliser de façon accélérée, en vertu d’une loi adoptée en décembre.

“Le gouvernement Legault finance notre propre assimilation avec des fonds publics, alors que la situation (linguistique) est déjà problématique” à Montréal, a dénoncé le chef péquiste, en entrevue avec La Presse Canadienne lundi.