PQ: Véronique Hivon croit toujours possible la candidature d'une femme

Mme Hivon s’exprimait en mêlée de presse en marge de la réunion des élus péquistes qui préparent la rentrée parlementaire et discutent de la course à la direction.

La date de la fin des mises en candidature n’est pas encore arrêtée et sera d’ailleurs fixée samedi au cours d’une réunion d’une instance du PQ.

«C’est sûr qu’on veut toujours un maximum de candidatures féminines, mais on ne veut pas non plus une femme parce que c’est une femme, a-t-elle poursuivi. On veut des candidatures fortes, engagées, militantes, qui croient aux objectifs du parti.»

«J’ai dit que je souhaitais que les femmes se lancent en politique, notamment à la tête du Parti québécois, a pour sa part dit M. Gaudreault. On a encore du temps. Si des femmes veulent se joindre à notre groupe, tant mieux, on va débattre.»

Il ne pouvait donner de raisons qui expliqueraient l’absence de femmes dans la course, mais ce ne sont pas des «raisons institutionnelles» propres au parti, a-t-il assuré.

«Les portes sont ouvertes, on a des militantes partout, actives», a poursuivi M. Gaudreault, en rappelant que la première première ministre du Québec, Pauline Marois, était issue du PQ.

L’éventail actuel exclusivement masculin démontre qu’il faut continuer à travailler pour donner le goût de l’engagement politique aux femmes, a conclu Mme Hivon.

