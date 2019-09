Mme Aubé a senti le besoin, lundi, de défendre sa réputation ainsi que celle de MM. Lavigne et Côté. Dans un message envoyé à La Presse canadienne, elle a rappelé qu’ils cumulaient 21 ans d’expérience politique.

Mme Guilbault avait argué vouloir «assainir» le climat de travail de son cabinet. Mais plus tard, lundi, elle a gazouillé: «J’aurais dû affirmer avoir mis fin à leur emploi plutôt que d’employer le terme “congédiement”. Le travail en cabinet est exigeant et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Je suis entourée d’une équipe formidable et on continue de travailler fort pour le Québec.»

Or, cela est insuffisant aux yeux de Mme St-Pierre, qui exige des excuses publiques. «Taper sur le monde, ça a l’air d’être leur marque de commerce (au gouvernement Legault)», a-t-elle dénoncé.

Les ex-employés devraient-ils intenter des recours? «Moi, je saurais ce que je ferais, mais c’est à eux de décider ce qu’ils vont faire.»

