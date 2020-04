Il pourrait exister un lien entre la violence conjugale et les tueries de masse

THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

Avant de se lancer dans son carnage en Nouvelle-Écosse, l’homme à l’origine de l’une des pires tueries de l’histoire du Canada a attaqué son amie de coeur de longue date, une histoire qui, selon des experts en matière de violence conjugale, est sinistrement familière.

Selon les autorités policières, cet assaut a possiblement été l’élément déclencheur de l’horrible folie meurtrière qui a fait 22 victimes la semaine dernière.

Selon des chercheurs et des militants, de nombreuses tueries commencent par des agressions sur les gens les plus proches. Pour prévenir de telles tragédies, les autorités ont besoin de prendre conscience de la menace que pose la violence conjugale au grand public, affirment-ils.

«Lorsque des femmes sont en danger dans notre collectivité, les hommes, les femmes et les enfants sont tous en danger, déclare Peter Jaffe, un psychologue qui étudie la violence contre les femmes et les enfants depuis 40 ans. Ce n’est plus seulement une question de violence contre les femmes. Habituellement, ça tend à indiquer qu’il y a des raisons d’être inquiet au sujet du malfaiteur.»

Ce professeur à l’Université Western, en Ontario, est le coauteur d’une étude pour le compte de l’Initiative canadienne sur la prévention des homicides familiaux qui a analysé 418 cas d’homicides familiaux au Canada entre 2010 et 2015. Les chercheurs ont découvert que 13 % des cas impliquait le meurtre d’une tierce partie, incluant des membres de la famille, de nouveaux partenaires et de témoins passifs.

Un récent rapport de l’organisation américaine Everytown for Gun Safety note également que dans plus de la moitié des tueries survenues aux États-Unis entre 2009 et 2018, le malfaiteur a abattu un partenaire, ancien ou actuel, ou un membre de sa famille.

Quelques-unes des tueries les plus meurtrières au Canada correspondent à ce scénario, selon M. Jaffe.