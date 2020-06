Pourquoi vos plantes ne poussent pas?

«Pourquoi s’entourer de plantes ? Pour embellir et ensoleiller toutes les pièces, pour cultiver un bout des tropiques chez soi (même en hiver!), pour assainir l’air ambiant tout en augmentant le bien-être de tous. Et, surtout, parce que cultiver des plantes vertes, ce n’est pas si sorcier...»

C’est le préambule du nouvel ouvrage de Mélanie Grégoire, célèbre horticultrice et auteure du nouvel ouvrage «Plantes vertes, une jungle entre quatre murs», véritable bible des plantes à avoir absolument à la maison avant de verdir son espace de vie!

Livre Plantes vertes

On veut du vert !

L’engouement pour les plantes vertes est complètement fou. En 2018, sur Instagram, le mot-clic «plantsofinstagram» a détrôné les «foodies», captivant une nouvelle génération. Dans une maison, les textures, les formes et les reliefs issus des plantes deviennent des éléments décos encore plus importants que les coussins ou les toiles. Et elles ajoutent de la vie - apprend-on dans l’ouvrage.

D’autant plus vrai qu’avec le confinement, les ventes de plantes intérieures ont explosé, tout comme celles des vivaces extérieures et l’attrait envers les potagers. Mais avant même d’investir dans du vert, il est important de bien comprendre les besoins d’une plante pour la voir pousser.

La luminosité

La luminosité est un élément crucial, c’est même le secret de la réussite, explique Mélanie Grégoire.

«60% de la santé d’une plante repose sur le choix d’un emplacement qui répond à ses besoins en luminosité. En fait, la lumière est la première source d’énergie de votre plante puisqu’elle est à la base du processus de photosynthèse.»

Signes qu’une plante manque de lumière:

Les nouvelles croissances sont pâles.

La plante est étiolée; elle produit de longues tiges, mais la distance entre les feuilles est plus grande que la normale ou la plante produit des feuilles uniquement au bout de la tige.

La plante penche de façon marquée vers une source lumineuse (fenêtre).

Les feuilles sont décolorées.

Les vieilles feuilles jaunissent et tombent.

Signes qu’une plante a trop de lumière:

Les feuilles sont décolorées ou présentent des taches blanches.

Les feuilles noircissent ou brunissent, c’est-à-dire qu’elles brûlent, un peu à l’image de coups de soleil.

Les nouvelles croissances sont rapprochées, très compactes.

Les fleurs peuvent apparaître entre les feuilles plutôt qu’au-dessus.

La température et les courants d’air

Deux autres paramètres à prendre en compte et qui pourraient compromettre la vie de votre nouvelle protégée sont: la température et les courants d’air. Un coup de chaud, un coup de froid, et il en va de sa bonne santé. La cuisine est typiquement la pièce sujette à de nombreuses variations.

Cette pièce de vie familiale est un endroit où l’on affectionne les plantes. Et pourtant...

Selon notre spécialiste, les plantes qu’on y place doivent pouvoir supporter l’action (ça bouge!), la chaleur, les écarts de température importants, l’eau et la vapeur d’eau, les petits dégâts et l’espace limité. Il faut donc choisir des plantes peu propices à attirer les insectes et qui sauront s’adapter aux conditions « extrêmes » de cette pièce.

KuznetsovDmitry via Getty Images

L’arrosage

Avoir le pouce vert est un mythe. Pour bien s’occuper d’une plante, il faut avoir étudié la question, connaître ses besoins en lumière et en eau. Après la luminosité, le dosage de l’arrosage est le deuxième point en importance pour la bonne santé de vos plantes d’intérieur.

«Les plantes sont vivantes. Et, bien trop souvent, les gens n’ont aucune idée de leurs besoins et de leur entretien. On arrose trop souvent les plantes. Rappelez-vous qu’une plante va souffrir beaucoup plus d’un excès d’eau que d’un manque d’eau.»

Sachez aussi que bien souvent les signes de trop d’arrosage ressemblent à des signes de sécheresse. Pas facile à reconnaître si on n’a pas étudié la question. Sachez aussi qu’il faut modifier l’arrosage selon les saisons et qu’il n’y a pas de moyenne annuelle.

Avoir une maison joliment verdie exige donc un petit travail préalable pour savoir également comment la rempoter, la bouturer, la tailler, apporter de l’engrais, le livre les classe selon leurs besoins. Une petite mine de renseignements qui va vous faciliter grandement la vie. Pour parfaire le tout, une centaine de plantes sont classées selon leur degré de difficulté d’entretien. Plus question de les voir végéter!

Tendance, le mur végétal

Les murs végétaux sont très tendance.

Selon l’auteure, plusieurs rêvent de verdir leur maison mur à mur et se lancent dans ce type de design dans le but non seulement de verdir leur intérieur, mais aussi d’assainir l’air.

«Par contre, il faut savoir qu’un mur végétal demande beaucoup d’entretien et ne se fait pas à peu de frais. C’est une structure complexe qui inclut un système d’irrigation en circuit fermé, des bacs de rétention d’eau et des toiles imperméables pour s’assurer que le mur sur lequel sont adossés les végétaux n’absorbe pas l’humidité.»

Plus simple le tableau végétal

Il est important de choisir des plantes ayant les mêmes besoins en eau, en engrais et en lumière. Elles doivent aussi être de petit gabarit, c’est-à-dire dans des pots de 5 à 10 cm de diamètre maximum, pour que les mottes de racines s’insèrent facilement dans les entailles de la moustiquaire. Voici la marche à suivre selon Mélanie Grégoire:

Formez un fond solide au tableau en clouant au cadre un panneau de polypropylène ou de bois. Pour imperméabiliser ce fond, couvrez-le d’un sac de plastique. Étalez dans le cadre environ 1 cm de mousse de sphaigne préalablement humidifiée. Ajoutez sur la mousse de sphaigne du terreau d’empotage préalablement humidifié (attention de choisir un terreau adapté au type de plantes, surtout s’il s’agit de plantes grasses); remplissez le cadre pratiquement jusqu’au rebord, en laissant seulement un peu de place pour la mousse décorative. Ajoutez de la mousse décorative sur le dessus, ce qui permettra de retenir la terre dans le cadre. Fixez solidement la moustiquaire (ou le filet) directement au cadre à l’aide de petits clous ou d’agrafes. Retirez délicatement les plantes de leur pot et effectuez la plantation dans le cadre en incisant ici et là la moustiquaire (ou le filet) à l’aide d’un couteau scalpel (X-Acto). Attendez une semaine avant d’accrocher votre tableau végétal sur un mur, afin de laisser le temps aux plantes et au terreau de bien prendre leur place dans le cadre. Lorsque vous accrocherez celui-ci, choisissez un mur où la luminosité conviendra à votre assortiment de plantes.

Les plantes dépolluantes

Les plantes ont un rôle dépolluant pas négligeable. Voici, selon la NASA, les 10 meilleures plantes dépolluantes et les polluants qu’elles absorbent (en plus du CO2 ):

› Aglaonema : formaldéhyde et benzène

› Aloe : formaldéhyde et monoxyde de carbone

› Anthurium : xylène et ammoniac

› Chamaedorea (palmier nain): xylène et formaldéhyde

› Chlorophytum (plante araignée) monoxyde de carbone, formaldéhyde, toluène, benzène et xylène

› Ficus elastica (caoutchouc): formaldéhyde et monoxyde de carbone

› Hedera : formaldéhyde, toluène, benzène, xylène et ammoniac

› Nephrolepis (fougère de Boston): formaldéhyde et xylène

› Sansevieria (langue de belle-mère): formaldéhyde, toluène, trichloréthylène, benzène et xylène, la plante absorbe aussi les odeurs

› Spathiphyllum: benzène, trichloréthylène, xylène, formaldéhyde, vapeur d’alcool et ammoniac.