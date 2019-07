Pourquoi je refuse de me sentir coupable de ne pas dire aux hommes que je suis mariée

À mon gym, j’ai commencé à parler à un homme que je croisais souvent. On jasait de nos programmes d’entraînement, de nos carrières, etc. jusqu’à ce qu’un jour, il me demande mon numéro de téléphone. De façon innocente, je pense. On discutait du fait qu’il est nutritionniste et de comment j’aimerais réduire mes envies de sucre (une mission infructueuse, je dois l’avouer). Je lui ai donné mon numéro, lui ai souhaité bonne journée et j’ai poursuivi ma journée.

Pourquoi? Au final, peu importe si les hommes qui me draguent le font de façon consciente ou non; il existe un respect intrinsèque d’un homme envers un autre, en particulier lorsqu’il s’agit de «sa femme».

Comme une roche précieuse à l’époque de la préhistoire, l’homme qui convoite une femme la considère comme la possession prisée de son partenaire, et non pas comme une entité indépendante qui a ses propres pensées, émotions et opinions. Il semble que nos attentes sociétales n’aient pas encore évolué avec le temps et que la seule chose qui établit que ce «droit de propriété» est acceptable, c’est qu’on a toujours fonctionné comme cela dans le passé. Notre «danse patriarcale», qui existe depuis des temps immémoriaux, se perpétue encore aujourd’hui.

J’ai envie de pouvoir être en interaction avec un homme sans me sentir responsable de son éventuelle attirance sexuelle envers moi. J’ai eu plus de relations que je veux bien me l’avouer dans lesquelles je me suis sentie instantanément coupable en parlant à un homme qui n’était pas mon conjoint. Mon auto-contrôle était une façon d’acheter la paix et d’éviter tout comportement grossier et, parfois même, violent.

Par la suite, le contexte, même s’il s’agissait d’une conversation sur un projet scolaire, n’était pas pertinent. Si je ne mentionnais pas mon copain — la prunelle de mes yeux et la lumière de ma vie, évidemment —, je faisais quelque chose d’horrible et ces hommes allaient voir une absence de conjoint apparente comme une invitation. Je me sentais sale, égoïste et, dans les pires moments, comme si je méritais toutes les insultes que ledit petit ami avait proférées à mon endroit; une chose que je reconnais aujourd’hui comme du détournement cognitif («gaslighting») à son meilleur.