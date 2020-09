Pourquoi les Asiatiques de l'Est portaient-ils des masques bien avant la COVID-19?

Le fait de porter un masque est une seconde nature pour les immigrants d’Asie de l’Est comme Cho. Mais aux États-Unis comme ailleurs, d’autres n’ont pas accepté si facilement la recommandation des autorités de porter un masque. Aux États-Unis, ces directives ont provoqué une querelle à l’échelle nationale à propos de la santé publique et des libertés civiles . Certains refusent de porter des masques, affirmant que cela va à l’encontre de leur liberté individuelle. Les revendicateurs les plus bruyants du mouvement anti-masque ont qualifié les masque d’«inconstitutionnels», d’«autocratiques» et de «muselières».

«Mes parents m’ont dit que c’était pour me protéger et pour protéger les autres», explique-t-elle au HuffPost. «J’en voyais aussi d’autres porter des masques, surtout en hiver.»

En Chine, le port du masque pour contrôler les épidémies était déjà pratiqué avant. En 1910 et 1911, les citoyens ont été encouragés à porter des masques pour lutter contre l’épidémie de peste pulmonaire en Mandchourie. Au moment où la peste s’est enfin atténuée, plus de 60 000 personnes en étaient déjà mortes dans le nord-est de la Chine moderne, ce qui en a fait l’une des plus grandes épidémies du monde à l’époque.

Des années plus tard, lorsque le vaccin contre la grippe a été mis au point, le gouvernement japonais a déclaré qu’il était plus important de se faire vacciner que de porter un masque; même ainsi, l’utilisation enthousiaste du couvre-visage a continué dans le pays insulaire.

«Puisque l’habitude était déjà présente ici, il n’a pas été nécessaire pour le gouvernement de rendre obligatoire le port du masque pendant longtemps, car le public avait déjà largement adopté leur utilisation», a déclaré Ria Sinha , chercheuse au Center for the Humanities and Medicine à l’Université de Hong Kong. (Sinha dirige actuellement un projet d’archive portant sur la COVID-19.)

Le masque lui-même est devenu un symbole de la modernité médicale dans les pays d’Asie de l’Est, déclare Lynteris. Les gens portent des masques en hiver pour se protéger de la grippe. Ils en enfilent un au printemps pour éviter le rhume des foins. Les masques offrent également une protection contre la pollution atmosphérique et réduisent la propagation des germes dans les métros bondés et mal ventilés.

«C’est au cours de cette épidémie que le masque a été adapté à des fins de lutte contre la propagation de la maladie et utilisé pour la première fois par les médecins, les infirmières, le personnel de santé et le grand public», explique Lynteris au HuffPost.

Malgré tout, les masques ont aidé le pays à éviter plus de morts. Tout comme dans le cas de la pandémie de COVID-19, un confinement et des restrictions de voyage ont été mis en œuvre pour réduire le taux d’infection.

Dans le contexte d’une épidémie, le fait de ne pas porter de masque dans un pays d’Asie de l’Est est considéré comme «antisocial, irresponsable et dangereux pour soi-même et pour les autres», explique Lynteris. Au Japon, même la mascotte anti-coronavirus , un chat nommé «Koronon», porte un masque.

«L’héritage laissé par le SRAS en 2003 a entraîné une adoption beaucoup plus rapide du port du masque pour la protection personnelle lorsque la COVID-19 est apparu», dit-elle. «C’est une sorte de contrat social. Une masse de gens ont réagi en portant des masques très tôt dans l’épidémie. Les magasins ont été vidés et les masques sont devenus rares. Des files d’attente pour acheter des masques ont été observées à travers l’Asie – à Hong Kong, en Corée du Sud et au Japon, entre autres.»

Bien que l’histoire du port du masque remonte à au moins un siècle, les experts affirment que celui-ci n’a pas atteint son apogée dans les pays d’Asie du Sud avant l’épidémie de SRAS de 2002-2003 . Le syndrome respiratoire aigu sévère, également une maladie à coronavirus, a été présent environ six mois car il s’est propagé dans plus de deux douzaines de pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Asie avant d’être éradiqué en juillet 2003.

En 2020, le «sentiment anti-masque» est bien vivant, en partie à cause des messages contradictoires diffusés par les autorités. Ce n’était pas seulement un défi logistique de dénicher suffisamment de masques; pendant des mois, les scientifiques et les médecins ont débattu de l’utilité réelle des couvre-visages.

«Les pays d’Asie de l’Est ont également une plus grande proportion de familles élargies que les pays occidentaux, ce qui signifie que les gens sont plus susceptibles d’adopter des mesures de santé publique s’ils comprennent que c’est pour leur propre bien», ajoute-t-elle.

S’il y a certainement une diversité à travers l’Asie de l’Est quant à la réalité des sociétés collectivistes, «le legs laissé par les différentes épidémies de maladies et le caractère plus “citoyen” de la communauté est important», relate Sinha.

En avril, ces manifestants de l'État de Washington et du Maryland ont porté des masques endommagés pour protester contre les recommandations du gouvernement et le confinement à la maison.

Les manifestations se poursuivent, mais six mois après le début de la pandémie, le masque est considéré comme «l’outil de santé publique le plus puissant» contre le coronavirus dont dispose le pays, du moins jusqu’à ce qu’un vaccin soit développé et largement distribué. Le directeur du Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, l’a souligné en s’adressant aux législateurs américains plus tôt cette semaine.

«Nous avons des preuves scientifiques claires de leur efficacité et ils sont notre meilleur outil de protection», a déclaré Redfield. «J’irais même jusqu’à dire que ce masque est un moyen plus sûr pour me protéger contre la COVID que si je recevais un vaccin COVID.»

En d’autres termes, il faudra mieux apprendre à être confortable avec un masque, puisque nous devrons probablement les porter en public encore un bon moment.

Il pourrait être bénéfique d’envisager le côté positif du masque et de prendre exemple sur les Asiatiques de l’Est, a déclaré Horii.

«Les moments que l’on vit actuellement pourraient encourager les Occidentaux à réfléchir à leurs propres normes et valeurs», a-t-il déclaré. «Plutôt que de demander pourquoi les habitants d’Asie de l’Est portent des masques, nous devrions demander aux Occidentaux pourquoi ils ne les ont pas portés jusqu’à récemment et pourquoi certains y résistent. Les Japonais le font depuis un siècle!»

Jamie Cho, l’étudiante sud-coréenne, avait cessé de porter des masques depuis son émigration aux États-Unis. Elle est plus qu’heureuse d’en porter un aussi longtemps qu’elle en a besoin maintenant.

Elle admet qu’elle observe parfois le mouvement anti-masque et se demande pourquoi tant de gens gaspillent leur énergie sur la question.

«Pourquoi protester contre quelque chose qui vous protège et protège les autres?» questionne-t-elle. «Les masques ne sont pas politiques, pas plus que la santé et la sécurité des autres.»

