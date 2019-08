Pourquoi instaurer une limite sur le prix des loyers n’est pas la solution

Pourtant, lorsque nous analysons les chiffres aujourd’hui, les demandes de construction de nouveaux immeubles locatifs sont très nombreuses, le taux d’inoccupation a atteint le niveau le plus élevé depuis 25 ans et le pourcentage de hausse annuelle des prix des loyers a diminué.

Bien que l’idée puisse paraître alléchante et que la cause soit noble en soi, les évidences économiques à travers le monde nous démontrent qu’il s’agit en fait d’une mauvaise solution et qu’elle serait accompagnée d’effets pervers non désirables.

Depuis quelques semaines, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ont multiplié leurs sorties publiques concernant la prétendue nécessité pour certaines villes d’instaurer un contrôle des loyers.

Ajoutons à cela les nombreux permis nécessaires, le long et coûteux processus d’accréditation de la ville pour les nouvelles constructions et les nombreuses taxes, il est tout à fait normal que l’offre de loyers stagne ou même diminue, ce qui fait d’ailleurs augmenter les prix.

Noppawan Laisuan / EyeEm via Getty Images Si les conditions du marché sont propices à l’investissement et l’encouragent, nous verrons une plus grande offre de loyers.

C’est logique: les propriétaires et entrepreneurs veulent des règles claires, précises et stables. Si les conditions du marché sont propices à l’investissement et l’encouragent, nous verrons une plus grande offre de loyers, ce qui sera bénéfique pour les locataires. Une réglementation rigide et trop coûteuse pour les investisseurs aura l’effet contraire.

Le RCLALQ et le FRAPRU ratent tout simplement la cible lorsqu’ils militent pour un contrôle des loyers.

Quand nous voulons aider un groupe d’individus, il est très tentant de sauter sur la première solution possible, qui est d’ailleurs souvent la plus radicale. Toutefois, je crois qu’il est important de se questionner davantage et de bien réfléchir aux conséquences des politiques publiques proposées.