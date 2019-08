Pourquoi Facebook va changer le nom d'Instagram et Whatsapp

«Le lien de confiance est brisé entre Facebook et les personnes qui partagent leurs données avec nous et espèrent que nous les protégeons», avait alors avoué Mark Zuckerberg après ces révélations.

Le scandale de Cambridge Analytica a fortement terni l’image de Mark Zuckerberg et de sa création. Début 2018, il a été avéré que Facebook avait transmis les données de plus de 50 millions d’utilisateurs, sans leur consentement, à Cambridge Analytica. Cette entreprise est une agence de stratégie marketing qui se sert des données pour faire progresser une entreprise ou quiconque qui se paye ses services. Elle a fortement contribué au «oui» du Brexit et à l’élection de Donald Trump, qui avait fait appel à leur talent, impressionné et convaincu qu’il aurait l’avantage sur les démocrates en les engageant.

Les deux applis se verront donc apposer le sceau «par Facebook». Mais pourquoi rendre plus visible le «Facebook»? D’après Thomas Genet, expert des réseaux sociaux pour l’agence Roxane, il y a deux prismes de lecture possibles, non contradictoires, pour une telle initiative.

«Nous voulons être plus clairs sur les produits et les services qui font partie de Facebook ». Voici la position officielle du géant américain. C’est ainsi que Bertie Thompson, porte-parole de Facebook a justifié le changement de nom des applications Instagram et Whatsapp . Une nouvelle que le journal The Information a rapportée vendredi 2 août.

Pourtant, comme le souligne The Information, plus de la moitié des Américains ne sont pas au courant qu’Instagram et Whatsapp appartiennent à Facebook. Elles n’ont donc pas du tout été touchées par le scandale, et ont même continué à grossir. Rachetée en 2012 pour environ un milliard de dollars, Instagram vaudrait aujourd’hui cent fois cette somme si elle était entièrement indépendante. Whatsapp, comme Instagram, a dépassé le milliard d’utilisateurs depuis que Facebook l’a acquise, en 2014.

Justement cette indépendance laissée par Facebook depuis que les deux applications sont passées sous pavillon bleu a contribué à leur développement. Il est donc plutôt risqué de réduire cette liberté, en apposant le nom de Facebook de manière plus visible. D’après The Information, c’est d’ailleurs une des craintes des salariés d’Instagram que de voir leur indépendance décroître avec ce brusque changement. D’autant plus que Mark Zuckerberg a déjà émis l’hypothèse de fusionner les services de messagerie de Facebook, Instagram et Whatsapp.

«Montrer patte blanche»

Mais il y a une autre raison à ce changement de nom, d’après Thomas Genet. L’expert pense possible que «des pressions aient été exercées par les autorités américaines via la Federal Trade Commission (FTC) pour que Facebook communique avec plus de transparence sur ses acquisitions. Renommer Instagram et Whatsapp pourrait être vu comme une manière pour Facebook de montrer patte blanche.»

La FTC a particulièrement à l’oeil Facebook. Cette autorité lui a même infligé une amende record de cinq milliards de dollars le 24 juillet dernier pour avoir «trompé» les utilisateurs du réseau social sur leur capacité à contrôler la confidentialité de leurs informations personnelles. Malgré cette addition salée, la FTC n’en a pas fini avec l’entreprise de Mark Zuckerberg.

Elle enquête en ce moment même sur les achats de Facebook. Ont-ils été abusifs et faits dans le but d’avoir le monopole dans son domaine, et ainsi limiter le choix des utilisateurs? Rendre plus transparentes ses actions permettra peut-être à Facebook de s’en tirer, mais rien n’est moins sûr.

Ce changement de nom devrait avoir lieu de manière progressive et n’apparaîtra que dans l’Apple Store et Google Play ainsi que sur les écrans de connexion. À noter qu’Instagram et Whatsapp ne seront pas les premières propriétés du réseau social à avoir ce «par Facebook» accolé. L’outil de vidéoconférence «Portal», le réseau social pour les entreprises «Workplace», et la société spécialisée dans la réalité virtuelle, «Oculus», sont déjà marqués.

