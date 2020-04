«Pour toujours, plus un jour»: le (dernier) voyage d'une vie

L’ultime épisode de la première saison de Pour toujours, plus un jour a été diffusé cette semaine sur Crave. Le temps était venu pour Chuck (Pier-Luc Funk) et Delphine (Catherine Brunet) de faire leurs bagages et de partir à l’aventure autour du monde.

L’heure était également au nouveau départ pour l’ensemble des personnages gravitant autour du couple, en particulier pour Benji (Rémi Goulet), dont les retrouvailles avec Adèle (Léa Roy) l’auront effectivement fait entrer de plein fouet dans l’âge adulte.

Ce quatorzième épisode fut à l’image de ceux l’ayant précédé, oscillant avec une remarquable aisance entre le drame et la comédie, la noirceur et la lumière, la fatalité et les promesses d’un avenir qui n’a pas encore été écrit.