Pour ou contre la pizza à l'ananas, à vous de juger!

La pizza à l’ananas ne fait pas l’unanimité, euphémisme même, puisque c’est l’objet d’un débat qui divise! Il y a les pour et les contres, pas d’entre-deux, et rien ne pourra les faire changer d’avis. Bon, mais vous, qu’en pensez-vous?

Vous aurez la chance de vous exprimer

Angelo Mercuri, chef des lieux, a concocté une recette qui combine fromage ricotta, ananas et jalapeños. Voici donc la version 2020 de la pizza à l’ananas.

Un peu d’histoire

La fameuse pizza à l’ananas baptisée hawaïenne se compose généralement de fromage et d’une base de tomate avec des morceaux de jambon et d’ananas. En dépit de son nom, elle n’aurait rien d’hawaïen, mais aurait été inventée au Canada. En juillet 2010 un restaurateur canadien nommé Sam Panopoulos (Ontario) aurait revendiqué l’invention de la recette créée en 1962 avec son frère dans leur restaurant The Satellite.