Pour moi, le burlesque est un «acte politique»

Si elle-même a toujours été assez à l’aise avec son corps, Lulu a constaté que le rapport à celui-ci peut être effectivement problématique pour certaines femmes en s’impliquant dans la scène burlesque. «J’avais déjà le goût de la scène. J’ai toujours été “plus-size chubby” et je faisais quand même de la danse sociale, comme du cha-cha etc. Je n’ai pas vraiment eu une gêne par rapport à ça au début», explique-t-elle. «C’est juste après [qu’est venue] la prise de conscience autour des discussions qu’on a dans la communauté; tout ça m’a fait comprendre que oui, il y a de la discrimination de taille, et qu’il y a le manque de confiance en soi des femmes en général. [...] Maintenant, quand je suis sur scène, je m’en rends compte, plus qu’avant. »

C’est après avoir regardé un documentaire sur le scène burlesque à Seattle, A Wink and a Smile , qu’elle décide de s’inscrire à des cours à Montréal avec Mme Oui Oui Encore. Elle passe par la suite une audition pour le Blue Light Burlesque et y demeure pendant quelques années. Puis, elle fonde sa propre troupe, BurlesGeek Montréal – Heroes & Boobs, en 2016. Ensemble, ils font du «nerdlesque», du burlesque à thématique geek - de «l’effeuillage cosplay » qui s’inspire de la culture populaire, du cinéma, des séries télé et des jeux vidéos.

Lulu Les Belles Mirettes est productrice et performeuse burlesque. Assistante de recherche dans un laboratoire en ingénierie mécanique de jour, la Française d’origine est au Québec depuis plus de 11 ans.

La productrice et performeuse constate que le fait de se dénuder sur scène aide à donner confiance en soi; c’est non seulement se révéler physiquement au public, mais aussi dévoiler sa sensibilité, se montrer à fleur de peau. «En fait,[avec] le burlesque, on se met vraiment à nu, physiquement. On enlève nos vêtements et pour certaines personnes, c’est très émotionnel. [On va] vouloir faire des numéros qui vont [nous] tenir à coeur émotionnellement, psychologiquement, comme politiquement aussi. C’est vraiment [se rendre] vulnérable», confie-t-elle.

Lulu précise que le burlesque est aussi avant tout un échange privilégié avec le public : «Tu fais ton numéro, et après ça… Le public va réagir, venir te voir [et te dire] ; “ce que tu as fait, ce numéro-là, ça m’a touchée…»



Les préjugés subsistent

«Est-ce qu’il y a des préjugés? Oui, encore, c’est sûr», raconte-t-elle. Lulu expose le fait que malgré le fait que le burlesque soit de plus en plus démocratisé, que cet art de la scène se propage à travers le monde, beaucoup de gens font des amalgames avec la danse exotique: «Il y a beaucoup de personnes qui mélangent les genres. Même si ça vient vraiment de la même chose - c’est du strip-tease les deux -, c’est [plus] comme deux branches cousines du même art, dans le fond; le burlesque est plus théâtral et le strip-tease plus “traditionnel” est plus…[C’est plus] sexuel versus sensuel. C’est deux publics différents. C’est deux intentions différentes.» D’après la Montréalaise d’adoption, certaines personnes sont davantage dans le jugement, sans nécessairement comprendre la portée ou l’intention derrière la performance.