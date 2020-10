Pour en finir avec la peau sèche

brizmaker via Getty Images

Lorsqu’un autre hiver accablant s’installe à demeure (soupir), nos teints pâlissent et notre peau requiert une attention particulière. L’on sait que l’hypersensibilité, l’inconfort et les démangeaisons font souvent leur apparition aux changements de saison. Et bien que ces problèmes cutanés ne soient pas réservés à l’hiver, la saison froide est le moment tout indiqué pour identifier leurs causes et apprendre à les traiter. Notre peau peut devenir sèche, rugueuse, tendue, rougeâtre ou squameuse, mais ces irritations ne sont pas une fatalité.

Présentées en partenariat avec la formule Complete Repair d’Eucerin, voici les causes de sécheresse cutanée les plus communes, avec des solutions complètes et astucieuses pour y remédier.

Causes les plus communes

Matteo Caremoli / EyeEm via Getty Images

Le climat

Qu’ils apportent de la chaleur ou du froid, les changements de température extrêmes peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé de la peau. En effet, quand le taux d’humidité de l’air baisse en raison du chauffage électrique ou de vents froids, la peau peine à retenir l’humidité qui la rend douce et souple. Hiver canadien, nous t’avons à l’œil!

L’âge

La peau change naturellement avec l’âge. La perte de matières grasses, la perte d’élasticité, et la moindre efficacité des glandes sudoripares sont autant de facteurs qui contribuent à l’amincir. Or, ces changements sont souvent accompagnés de sécheresse.

L’environnement professionnel

Si vous occupez un emploi nécessitant un lavage fréquent des mains à l’eau chaude ou avec des substances irritantes – comme celui d’infirmière ou de cuisinier – il se peut que vous développiez des problèmes de sécheresse ou d’irritation cutanée. Il en va de même si vous devez travailler de longues heures à l’extérieur, par temps froid, ou si vous avez naturellement de la difficulté à garder votre peau hydratée.

Les autres facteurs

La génétique est un autre facteur pouvant avoir des répercussions sur la santé de la peau. Certaines maladies auto-immunes, comme l’eczéma, font ressortir un état d’inflammation interne à la surface. Le diabète et d’autres maladies peuvent également provoquer de la sécheresse ou de l’irritation cutanée.

Des solutions astucieuses

narith_2527 via Getty Images

Les facteurs d’hydratation naturels (FHN)

Heureusement, le corps humain produit des facteurs d’hydratation naturels (comme les acides aminés, les glucides et les sels minéraux) qui aident l’épiderme à fixer et à retenir l’humidité. Mais il faut parfois prendre des mesures additionnelles pour protéger et réparer notre peau, surtout si l’âge et des facteurs de stress environnementaux contribuent à l’assécher. Certains FHN permettent d’accélérer ce processus. C’est le cas de l’urée présente dans la Crème Complete Repair d’Eucerin. L’urée aide le corps à se débarrasser des cellules mortes pour faire place à une peau mieux nourrie et hydratée.

Une barrière hydrique forte

Nous sommes plus susceptibles d’avoir une peau sèche lorsque sa barrière hydrique naturelle est affaiblie pour une raison ou une autre. Mais plusieurs ingrédients peuvent soulager cet inconfort. Le céramide-3, en particulier, s’ajoute au céramide de source naturelle pour prévenir la perte d’humidité causée par l’évaporation. On le retrouve dans la gamme Complete Repair d’Eucerin. Cette formule à triple action, qui contient également de l’urée et du glucoglycérol, contribue à renforcer la barrière hydrique naturelle de la peau.

Une solution complète

Il est recommandé de développer une routine de soins préventifs fondés sur la science et la dermatologie avant même que les symptômes de peau sèche ne fassent leur apparition. En recherchant la formule la plus adaptée à vos besoins, rappelez-vous que l’hydratation commence par de petits gestes. Utilisez un nettoyant doux qui n’abîme pas votre barrière hydrique naturelle. Avant d’en faire l’achat, vérifiez la texture d’une lotion ou d’une crème hydratante pour voir si elle vous convient. Et sans négliger le reste de votre corps, n’oubliez pas de donner un peu d’amour à vos mains et à vos pieds. Ces extrémités sont mises à rude épreuve, mais elles n’en sont pas moins sensibles et susceptibles de se dessécher.