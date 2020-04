Giovana Machado via Getty Images

Maintenant que certains ont du temps libre à l’infini, pourquoi ne pas l’utiliser pour faire un potager à la maison? Ça évite une périlleuse virée à l’épicerie, c’est écologique, économique et ô combien satisfaisant.

Voici aussi 10 grandes leçons - pertinentes ou étonnantes - tirées du livre Un potager dans ma cuisine pour devenir un maître de la repousse, ou communément appelé le regrowing.

1. «La plupart des fruits et légumes ont besoin d’une humidité constante. Dedans comme dehors, le sol doit être à peu près aussi humide qu’une éponge essorée. Vérifiez régulièrement le sol pour l’arroser en conséquence.»

2. Ne jetez pas l’extrémité de vos carottes, betteraves, radis et navets. Plantez leurs têtes et ça vous fera des fanes savoureuses à ajouter à soupes et salades.

3. Il est possible de faire repousser des pommes de terre en plantant des morceaux, à condition qu’elles ne soient pas traitées chimiquement contre la germination (bio).

4. Ne plantez pas les graines de pomme en espérant avoir un pommier. Ça n’arrivera pas. Avant de germer, les graines de pommes et poires doivent subir une stratification.

5. Planter les graines de courges ou de citrouille pendant l’hiver permet de récolter ses propres cucurbitacées l’automne venu.

6. La récolte de citrons chez soi est possible. Ça nécessite un peu de chance et surtout beaucoup de patience. Il faut planter quelques noyaux coupés en deux et attendre entre quatre et cinq ans avant d’avoir un fruit.

7. Tomates et melons peuvent pousser à la maison. Il faut récupérer les graines, les nettoyer et les faire fermenter avant de les planter.

8. On peut faire repousser facilement des herbes fraîches, même les plus fragiles comme le basilic, la coriandre ou la sauge. Coupez les boutures et trempez-les dans l’eau. Elles forment rapidement des racines, vous permettant de les replanter.

9. Il est presqu’impossible de cultiver des avocats chez nous. Il faut d’abord entre 5 et 15 ans pour qu’un pied commence à produire des fruits et le plant ne résiste pas aux températures inférieures à 4 °C. Le noyaux trempé dans un verre et retenu par des cure-dents fait toutefois des racines et éventuellement une jolie plante verte.

10. L’ananas fait aussi une belle plante. On garde la tête feuillue, on la trempe dans l’eau puis lorsqu’elle a des racines, on plante. De rares chanceux obtiennent un mini fruit au bout d’au moins deux ans.

7 LÉGUMES FACILES À FAIRE REPOUSSER

Céleri (et fenouil)

Coupez la base et mettez-la dans un verre d’eau, sans la submerger. De nouvelles pousses au goût encore plus prononcé s’élèveront du centre du pied. Changez l’eau régulièrement. Une fois les racines sorties, vous pouvez le planter.

Oignons verts

Coupez 3 cm de tige (la partie blanche) et plongez la base dans l’eau. Ils grandiront tout seuls.

Laitue

Mettez le pied dans l’eau. Quelques nouvelles feuilles pousseront toutes seules. Le plant ne refera cependant pas de racines vous permettant d’avoir de la laitue à l’infini.

Gingembre

Coupez-le en morceaux de 2,5 cm, puis plantez-les dans un terreau avec les «yeux» orientés vers le haut. Vous pourrez les déterrer trois ou quatre mois après la plantation.

Ail

L’ail a commencé à germer? Il sera probablement moins savoureux. Plantez donc la gousse, épluchée ou non, à 2 cm de profondeur de terre. Arrêtez d’arroser quand les têtes commencent à se former. Quand les feuilles se fanent, déterrez les bulbes.

Poireaux

Deux façons de faire. En mettant l’extrémité avec les racines dans la terre ou dans l’eau. Les deux techniques sont efficaces.