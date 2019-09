Postes Canada doit aussi payer ses contraventions!

BalkansCat via Getty Images

TORONTO — Postes Canada a payé près de 1 million $ par année en contraventions au moment où leurs chauffeurs peinent à conduire dans des rues de plus en plus congestionnées, révèlent des données obtenues par La Presse canadienne au moyen de demandes d’accès à l’information.

Celles-ci indiquent que l’essentiel des amendes ont été octroyées dans la région de Toronto.

«Pour répondre aux besoins des Canadiens, nos employés doivent garer régulièrement leurs véhicules, a déclaré le porte-parole de Postes Canada Jon Hamilton. Compte tenu de la concentration d’adresses dans les centres-villes et de la demande croissante de collectes et de livraisons, cela peut poser des problèmes, non seulement pour Postes Canada, mais pour toutes les entreprises de livraison.»

Les données montrent que la société d’État a payé près de 7,5 millions de dollars en contraventions de stationnement au cours de la dernière décennie. La pire année a été enregistrée en 2016, lorsqu’elle a versé 943 293 $, soit un peu plus que les 914 831 $ de l’année dernière, et plus du triple des 289 908 $ payés en 2009.