Postes Canada affiche une perte malgré une hausse de 10 % des revenus des colis

THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese

THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese Postes Canada a enregistré une perte de 66 millions de dollars avant impôts au premier trimestre, malgré une forte augmentation des volumes de colis.

OTTAWA — Postes Canada a enregistré une perte de 66 millions $ avant impôts pour le premier trimestre, malgré un bond des revenus attribuable à une hausse des volumes de colis livrés au début de la pandémie de COVID-19.

La perte du secteur Postes Canada pour le trimestre clos le 28 mars se comparait à un profit de 23 millions $ pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont progressé de 2,0 % à 1,68 milliard $, ceux du courrier transactionnel ayant reculé de 0,6 % à 729 millions $, tandis que ceux des colis ont grimpé de 10,4 % à 666 millions $.

Postes Canada a souligné que le taux de croissance des colis était plus élevé qu’il y a un an, mais plus faible que celui du premier trimestre de 2018.

Les revenus des activités de marketing direct ont diminué de 8,6 % à 230 millions $, alors que se poursuivait l’érosion des revenus au profit de l’adoption de solutions de rechange numériques, ainsi qu’à l’annulation de campagnes de marketing en raison de l’épidémie de COVID-19.

Les coûts d’exploitation du secteur Postes Canada ont augmenté de 93 millions $ au plus récent trimestre.

De son côté, le Groupe d’entreprises de Postes Canada, qui regroupe les entités Postes Canada, Purolator, SCI et Innovaposte, a réalisé une perte nette de 39 millions $ au plus récent trimestre, comparable à un bénéfice net de 29 millions $ au premier trimestre de 2019.

À VOIR AUSSI: Les détaillants du Grand Montréal rouvrent leurs portes