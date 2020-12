4 signes que vous vivez de la positivité toxique au travail

«La positivité toxique, c’est lorsque nous cherchons activement à supprimer les vraies émotions négatives», explique la psychologue organisationnelle Laura Gallaher. «C’est presque toujours de nature bienveillante. Les gens ont de bonnes intentions.»

Mais les humains ne réagissent pas bien à ce genre de positivité parce que cela fait abstraction de la réalité. «Si quelqu’un se sent bouleversé et que votre réponse est “Essaie d’être positif”, vous dites essentiellement: “Tu as tort. Tu as tort de ressentir ce que tu ressens”, illustre Gallaher. En tant qu’êtres humains, nous ne réagissons pas du tout bien à cela, surtout parce que nous parlons de l’expérience subjective de quelqu’un.»