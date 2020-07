Pourquoi j’ai décidé de me faire poser des implants mammaires… puis de les faire retirer

Me voici face à des images de moi à 20 ans, dans mon premier rôle, en train de m’ébattre au milieu d’un lac dans mon plus simple appareil. Il y a aussi des photos de moi presque 30 ans plus tard, dans un épisode de Mon Oncle Charlie, avec des seins presque deux fois plus gros que dans les premières photos.

C’était à la fin des années 1980. J’avais 29 ans. Même si cette décennie était celle des extrêmes – cheveux longs, épaules larges –, je ne pensais pas avoir besoin de plus gros seins pour améliorer ma vie professionnelle et amoureuse. J’étais l’une des stars du feuilleton télévisé Falcon Crest. Johnny Carson m’avait interviewée dans son émission, The Tonight Show. J’avais ma propre série diffusée à une heure de grande écoute, Lady Blue, où je jouais le rôle d’une flic sexy (c’est Clint Eastwood qui m’a appris à tenir une arme). J’étais même apparue seins nus dans quelques films, mes seins étant assez petits pour que cette nudité partielle ne me pose pas de problème. J’avais la célébrité, la beauté, l’argent et les hommes, mais rien ne pouvait combler mon manque d’assurance. Alors, quand mon amie a présenté la possibilité de la perfection avec son commentaire sur mes seins, j’ai cru qu’en «arrangeant» mon apparence extérieure, le reste suivrait à l’intérieur.

Il faut dire aussi que j’avais grandi dans l’ombre d’une mère splendide.

Rousse, les traits fins, les jambes longues, Reta avait fait partie de la troupe des Rockettes, au Radio City Music Hall, et dansé dans des émissions de variété et des comédies musicales. L’un de mes premiers souvenirs est lié aux coulisses de la comédie musicale Guys and Dolls. Les danseuses me cajolaient tout en s’affairant à ajuster leur costume, entre rires et chuchotements, avec leurs faux-cils, leurs plumes, leurs paillettes et leurs strass. Un parfum de laque et de transpiration flottait dans l’air. Elles étaient radieuses, magiques, puissantes. À l’époque déjà, je voulais être comme elles.

J’ai hérité des boucles rousses de ma mère mais, quand j’ai grandi, elles se sont transformées en frisottis indomptables. J’étais ronde (ou forte, dirait-on aujourd’hui) et maladroite, systématiquement la dernière à être choisie lors de la constitution d’une équipe sportive, et j’avais des broches. Bref, je me sentais comme le vilain petit canard du cygne qu’était ma mère.

Reta avait une poitrine de taille moyenne et rembourrait ses soutiens-gorge pour la scène. Parfois, j’allais dans son placard pour emprunter ses coussinets en mousse, et je défilais en chemise de nuit en flanelle dans un spectacle érotique de préadolescente.

J’observais longuement les soutiens-gorge des pages lingerie pour adolescentes, rêvant du jour où ma poitrine se mettrait à pousser. Le jour où mon pédiatre a dit à ma mère que j’étais «en fleur», je me suis sentie très fière! Je l’ai suppliée de me commander un soutien-gorge blanc en coton (taille AAA) avec un petit bourdon cousu sur l’une des bretelles. Il me grattait, mais je le portais tout le temps.

Le début de l’école secondaire a été une époque miraculeuse pour moi. J’ai grandi d’un coup et mon embonpoint de bébé a fondu. Je lissais mes cheveux frisés au sèche-cheveux et je n’avais plus besoin de porter de broches. Mes seins se sont épanouis pour devenir de petites fleurs (des mini roses, tout au plus), mais j’avais enfin de la poitrine. Un monde nouveau s’ouvrait et les garçons commençaient à me remarquer. Tout à coup, j’étais traitée comme une jolie fille. Pourtant, la désagréable sensation de ne pas être à la hauteur persistait.