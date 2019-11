De nombreuses iniquités persistent chez les tout-petits québécois

Bonne nouvelle: de moins en moins de tout-petits grandissent dans une famille à faible revenu au Québec. Et la proportion de familles dont les deux parents travaillent va en augmentant. Mais malgré tout, certaines iniquités demeurent et font en sorte que de nombreux bambins n’ont pas les mêmes chances de réussir que les autres. C’est pour que ces enfants ne soient pas oubliés que l’Observatoire des tout-petits publie son portrait 2019: «Dans quels environnements grandissent les tout-petits du Québec?»

«Comme société, on a tout avantage à assurer les meilleures conditions de vie possible à nos tout-petits, pour leur donner le meilleur départ possible.»

La directrice générale de l’Observatoire des tout-petits croit qu’il faut mettre en place davantage de mesures pour favoriser le logement abordable – 13,6% des familles avec au moins un tout-petit habitent dans un logement non abordable, c’est-à-dire dont le loyer est supérieur à 30% du salaire, et 12% habitent dans un logement de taille insuffisante.

«C’est sûr que si on paie moins cher pour le loyer, il en reste plus pour remplir le panier d’épicerie», précise-t-elle.

La qualité des services offerts aux tout-petits dans leur milieu de garde est aussi observée de près dans ce portrait. Selon les dernières données disponibles sur le sujet, qui datent de 2015, seulement 18,7% des garderies non subventionnées étaient conformes à la règlementation adoptée par le ministère de la Famille en 2012, qui exige que deux membres du personnel éducateur sur trois soient qualifiés, comparativement à 90,6% des CPE et 74,6% des garderies subventionnées.

Stress parental

Autre donnée inquiétante mise en lumière par l’Observatoire des tout-petits: 39% des mères de tout-petits de 6 mois à 5 ans présentent un niveau élevé de stress lié à la conciliation des obligations familiales et extrafamiliales, et ce nombre est en constante augmentation depuis 2012. En comparaison, ce niveau de stress atteint 23% des pères, une proportion stable depuis les dernières années. Ces données sont préoccupantes, selon l’observatoire, puisque le stress parental peut nuire à la qualité de la relation parent-enfant.

Évidemment, les employeurs peuvent en faire plus, selon elle: offrir la semaine de quatre jours ou permettre un retour progressif après un congé parental, par exemple. Mais on devrait aussi penser davantage aux papas lorsqu’on élabore des politiques familiales, pour encourager un meilleur partage des tâches.

Il en va de même pour les municipalités, qui ont le pouvoir de mettre sur pied des horaires de services et de cours plus intéressants pour les parents.

Des solutions municipales

Ce n’est d’ailleurs pas l’unique rôle que les municipalités peuvent jouer, même si elles ne sont pas nécessairement les premières instances auxquelles on pense pour tenter d’améliorer la qualité de vie des tout-petits, insiste Isabelle Lizée, directrice générale du Carrefour action municipale et famille et coprésidente de la Grande semaine des tout-petits.

La mise sur pied d’espaces de jeu sécuritaires et adaptés à l’âge des jeunes enfants permet par exemple à ces derniers de développer des habiletés motrices et sociales. Des ateliers d’éveil à la lecture peuvent favoriser leur développement. L’implantation de plus de logements abordables et davantage de tables à langer et de rampes d’accès pour les poussettes dans les espaces publics sont quelques autres exemples de ce que font déjà certaines municipalités pour accommoder les familles ayant de jeunes enfants.