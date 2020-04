Porter Airlines annule tous ses vols jusqu'à la fin juin à cause de la pandémie

THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette Un avion Porter atterrit à Toronto, le mercredi 18 mars 2020 (photo d'archives)

Porter Airlines a annoncé lundi qu’il prolongerait la suspension de tous ses vols de quatre semaines supplémentaires, soit jusqu’au 29 juin, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le transporteur aérien établi à Toronto a interrompu ses vols le 21 mars, alors que les restrictions de voyage et les préoccupations croissantes de santé publique minaient la demande.

«Bien qu’il existe de nombreux signes prometteurs sur la façon dont la COVID-19 est contenue, il est également manifeste que les restrictions aux frontières, les ordonnances de confinement imposées par le gouvernement et les interdictions de voyages non essentiels resteront en place dans de nombreuses régions pour une grande partie de mai et juin», a affirmé lundi le chef de la direction de Porter, Michael Deluce, dans un communiqué.

WestJet avait annoncé, la semaine dernière, qu’il supprimerait quelque 18 000 vols entre le 5 mai et le 4 juin, en raison de la faiblesse record du nombre de passagers.

Air Canada a pour sa part annulé tous ses vols vers les États-Unis à compter de lundi, après qu’Ottawa a prolongé de 30 jours la fermeture de sa frontière avec les États-Unis. La plupart de ses vols internationaux ont également été interrompus et sa capacité en sièges a diminué de plus de 90 %.

Air Transat et Sunwing Airlines ont également annulé tous leurs voyages jusqu’au 31 mai.

L’Association du transport aérien international prévoit que les revenus mondiaux de l’industrie chuteront de 314 milliards $ US cette année, soit de 55 % par rapport à ceux de 2019.