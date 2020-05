La porte-parole de Donald Trump n'aurait pas dû montrer ce chèque et tous ses détails

La porte-parole de la Maison-Blanche n’aurait pas dû montrer le chèque de Donald Trump aux caméras. Ce vendredi 22 mai, lors d’une conférence de presse, Kayleigh McEnany a présenté les coordonnées bancaires personnelles du président, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Tous les trimestres, Donald Trump, qui s’était engagé à renoncer à son salaire présidentiel, choisit une cause à financer. Cette fois, le président a fait don de 100 000$ au Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, pour aider à «soutenir les efforts entrepris pour affronter, contenir et combattre le coronavirus».

Pour soutenir cette annonce, Kayleigh McEnany a donc eu le geste malheureux de montrer le fameux chèque... où se trouvent toutes les coordonnées bancaires du président. Des internautes ont remarqué cette faille et les photos du document ont fait le tour des réseaux sociaux.

Des informations sensibles

Un responsable de l’administration a déclaré que des faux documents n’avaient jamais été utilisés dans les conférences de presse.

Pour n’importe quel citoyen, ces informations sensibles pourraient être utilisées à des fins de piratage, ou pour effectuer des achats en ligne.

Comme le rapporte le New York Times, «ce n’est pas une bonne pratique de partager ces informations publiquement» selon Eva Velasquez, présidente et directrice générale du Identity Theft Resource Center, une organisation d’aide aux victimes de vol d’identité. «Il est très important de comprendre que ce n’est pas une bonne pratique», a-t-elle ajouté.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.