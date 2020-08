Les débardeurs du port de Montréal entament une grève générale illimitée

Les débardeurs du port de Montréal ont entamé lundi matin à 7 h une grève générale illimitée.

Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et l’Association des employeurs maritimes (AEM) n’ont pas réussi à s’entendre malgré des discussions qui se sont poursuivies dimanche soir.

En entrevue avec La Presse Canadienne, le conseiller Michel Murray qui est présent à la table de négociation a expliqué que les débardeurs “n’avaient pas le choix” de fermer le port et qu’ils ont agi ainsi “afin d’éviter l’escalade des moyens de pression de part et d’autre” et de mettre les parties “au même niveau”.

M. Murray a expliqué que les conditions salariales ont été modifiées mercredi dernier et que le syndicat a constaté “un lock-out technique” depuis une semaine lorsque plusieurs navires ont été détournés vers d’autres ports, ce qui retirait du travail aux syndiqués.