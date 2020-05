Port du masque fortement recommandé: la FAE trouve la situation «ironique»

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Le ministre a finalement changé de cap quelques jours plus tard en disant que le gouvernement allait débloquer des sommes pour fournir de l’équipement de protection aux enseignants qui le souhaitaient.

«J’expliquais: on ne demande pas à être habillés comme des astronautes là, on ne demande pas à ce que ce soit serti de pierres précieuses, on demande un masque», s’est rappelé M. Mallette en entrevue, mardi.

Selon lui, les profs, forts de leur expérience sur le terrain, avaient vu juste en demandant qu’on leur fournisse des masques, même si se couvrir le visage en classe demeure pour l’instant optionnel.

«Quand j’ai vu le premier ministre arriver masqué, bien je me suis dit que c’était comme une forme d’hommage qu’il rendait aux profs qui se sont battus», a ironisé le chef syndical.

Il soupçonne le gouvernement d’utiliser la stratégie du «goutte à goutte» dans le but de préparer les esprits à ce que le port du masque devienne obligatoire dans l’espace public.