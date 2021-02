Pornhub: ses pratiques dévoilent des failles dans la législation contre la porno

OTTAWA - Les lois semblent inefficaces pour lutter contre la pornographie diffusée sur des sites internet.

Des entreprises comme MindGeek, qui possède Pornhub et de nombreux autres sites comme YouPorn et RedTube, prospèrent depuis des années malgré les lois contre la pornographie juvénile et le contenu sexuellement abusif.

Comparaissant lundi devant le comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes, la directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance, Lianna MacDonald, a rappelé qu’une nouvelle réglementation se fait attendre depuis longtemps.

Les sites internet sont actuellement libres de déterminer leurs propres politiques de modération de contenu ainsi que de signalement, laissant les victimes à leur merci. En même temps, il n’existe aucun organisme pour traiter les plaintes ou faire respecter les normes.

Selon Mme McDonald, jamais le besoin d’une intervention du gouvernement ne s’est fait autant sentir.

D’autres signalent que les lois actuellement en place ne sont pas assez puissantes pour lutter contre un fléau mondial. La législation est entravée par des ressources limitées et des barrières juridictionnelles.

Daniel Berhard, le directeur général des Amis de la radiodiffusion est l’un de ceux qui se demandent si une nouvelle loi rappelant que la diffusion de contenu montrant des agressions sexuelles sur des enfants est illégale est vraiment nécessaire. Selon lui, le problème provient du fait que la législation actuelle n’est pas appliquée.

Autres maux de tête pour les forces de l’ordre: la pornographie en ligne ne tient pas compte des frontières.

«Comme de nombreuses formes de cybercriminalité, l’exploitation sexuelle des enfants en ligne est souvent multijuridictionnelle et multinationale, ce qui crée de nombreuses complexités pour les forces de l’ordre», souligne la GRC dans un courriel.

MindGeek est établie à Montréal, mais l’entreprise est présente dans le monde entier. À cause de cela, il est difficile de déterminer qui peut enquêter sur ses activités, car elle héberge du contenu à l’extérieur du pays, explique la caporale Caroline Duval, de la GRC.