PornHub: les libéraux québécois exhortent les gouvernements à agir

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot En entrevue téléphonique, la députée libérale Christine St-Pierre réclame aussi «d’analyser quels sont les avantages fiscaux que la (société mère) Mindgeek peut avoir au Québec». (photo d'archive)

Le Parti libéral du Québec demande aux gouvernements fédéral et québécois de prendre des mesures contre le site de pornographie PornHub, établi à Montréal.

Le quotidien New York Times a récemment publié un article affirmant avoir examiné le populaire site pornographique qui attire des milliards de visites par mois. Selon lui, on y trouverait des vidéos montrant des viols et l’exploitation sexuelle d’enfants.

Les libéraux québécois demandent qu’un terme soit mis à cette situation qu’ils jugent «intolérable, scandaleuse et choquante».

Selon eux, le reportage représente «dur coup pour la réputation du Canada, du Québec et de la ville de Montréal».

Ils demandent notamment à la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, de mettre en application dans les plus brefs délais, l’article 5 du Rapport de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs recommandant «que le gouvernement du Québec confie à des experts le mandat de produire un avis concernant la présence de pornographie juvénile sur des sites liés à des entreprises enregistrées au Québec et les mesures mises en place pour la prévenir et la réprimer».

En entrevue téléphonique, la députée libérale Christine St-Pierre réclame aussi «d’analyser quels sont les avantages fiscaux que la (société mère) Mindgeek peut avoir au Québec». «Est-ce qu’on permet à une compagnie admissible aux crédits d’impôt d’héberger un site comme PornHub?», s’interroge la vice-présidente de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs.

Le PLQ demande aussi au premier ministre fédéral Justin Trudeau de «donner suite aux demandes de la sénatrice Julie Miville-Dechêne et des 20 élus fédéraux, dont celle de consentir à lancer une enquête sur PornHub et de prendre les mesures coercitives qui s’imposent pour avoir hébergé des vidéos «démontrant des crimes sexuels de masse comme le viol, la traite, la maltraitance et l’agression d’enfants ».