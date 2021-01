Pornhub: une demande d'action collective est déposée contre le géant montréalais

THE CANADIAN PRESS Une Ontarienne allègue que le géant des sites pornos profitait financièrement, depuis 2007, de matériel contenant des agressions sexuelles d’enfants et de contenu non consensuel.

MONTRÉAL — Une Ontarienne a déposé une demande d’action collective au Québec contre l’entreprise montréalaise MindGeek, alléguant que le géant des sites pornos profitait financièrement, depuis 2007, de matériel contenant des agressions sexuelles d’enfants et de contenu non consensuel. La femme allègue que MindGeek, la société mère du populaire site Pornhub, «a illégalement diffusé des vidéos intimes et des photos, y compris des représentations d’abus sexuels sur des enfants, des agressions sexuelles d’adultes, ainsi que des images intimes d’adultes qui n’ont pas consenti à la diffusion publique de leurs images», indique le cabinet d’avocats Siskinds Desmeules, qui mène la poursuite avec la firme Sotos Class Actions. Selon la demande en autorisation d’instituer l’action collective, la femme reproche à MindGeek «d’avoir profité financièrement du contenu d’utilisateurs non vérifiés tout en omettant d’employer suffisamment de modérateurs de contenu correctement formés pour examiner les images sur son site Web». Elle reproche également à MindGeek de ne pas avoir des procédures adéquates «pour filtrer et supprimer tous les abus et les contenus non consensuels qui ont été téléchargés par des utilisateurs non vérifiés». L’action collective demandée au tribunal réclame une indemnisation minimale de 600 millions $ pour «toutes les personnes dans le monde qui, depuis 2007, ont eu des vidéos ou des photos intimes d’elles (y compris du matériel d’abus sexuels sur des enfants, des images d’agression sexuelle et des images intimes non consensuelles) affichées sans leur consentement sur un site Web appartenant ou exploité par l’une des entités MindGeek, directement ou indirectement», indique le cabinet d’avocats.