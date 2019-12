Voici ce qui vous a excités en 2019 selon Pornhub

Le monde a été plus grivois en 2019 si on se fie au plus récent bilan du géant de la pornographie Pornhub . Pas moins de 42 milliards de visites ont été enregistrées. Une hausse importante comparativement aux quelque 33,5 milliards en 2018.

Au Canada, les recherches ont été dominées par les termes «lesbienne», «hentai», «milf» et «massage». Celui qui a connu la plus grande augmentation par rapport à l’année dernière: «Asiatique», qui a grimpé de 26 positions au palmarès des recherches en 2019.

Fait cocasse : au palmarès des acteurs pornos gais les plus recherchés au monde, on retrouve le Québécois William Seed en deuxième position.

Ceux qui croyaient que les gens consommaient tous la porno de la même manière, sur leur ordinateur, détrompez-vous : 76,6% des visionnements ont été faits via un téléphone en 2019 et 7,1% sur une tablette.

Et qui sont ces inlassables consommateurs de porno? Des hommes majoritairement, à 68% au Canada, et âgés entre 25 et 34 ans. L’écoute est particulièrement proactive le dimanche vers minuit. C’est mort le lundi matin ou les vendredis plus généralement.