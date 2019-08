Orques résidentes du Sud: la population décline avec 3 morts présumées

Elaine Thompson/The Associated Press via CP

Elaine Thompson/The Associated Press via CP Dans cette photo prise en 2014, on peut voir une femelle orque émergeant de la mer des Salish, à l'ouest de Seattle.

Les scientifiques de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère aux États-Unis ont dévoilé en mai dernier des photos prises à l’aide d’un drone qui montraient que la santé de J17 s’était détériorée depuis sa dernière évaluation à l’automne dernier.

L’organisation a indiqué que J17 souffrait d’une condition appelée «tête d’arachides», qui indique une perte de gras ou de graisse significative autour de la tête.

J17 avait deux filles et un fils, alors que K25 avait deux soeurs et un frère. L84 était la dernière d’une communauté matrilinéaire de onze baleines dont dix n’ont malheureusement pas survécu.

Un peu plus de 70 orques résidentes du Sud forment ce groupe spécifique, qui se nourrit exclusivement de saumon. La famille, surnommée «le clan J», est ensuite divisée en trois groupes appelés J, K et L.

Selon Martin Haulena, vétérinaire au Centre des sciences marines de l’aquarium de Vancouver, la perte de trois orques n’indique que de mauvaises nouvelles.

«Ce n’est définitivement pas bon, pas bon du tout», a-t-il ajouté.

«On veut voir cette population grimper; chaque fois que nous perdons une orque, ça nous rapproche de la disparition de la population complète.»

Martin Haulena a toutefois mentionné être optimiste, en raison des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement fédéral.

Pêches et Océans Canada a annoncé divers règlements pour protéger ces baleines des côtes de la Colombie-Britannique. Entre autres, une distance minimale de 400 mètres entre les bateaux et la population d’orques, la fermeture de quelques pêcheries de saumons et la mise en place d’initiatives pour soutenir la protection de l’habitat et la restauration du saumon quinnat.

