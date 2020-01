La popularité du transport en commun stagne dans la région de Montréal

Josie_Desmarais via Getty Images Entre 2013 et 2018, la part modale du transport en commun n’a augmenté que de 1 %, pour atteindre 24 %.

«Urgence d’agir»

En présentant ces résultats mardi, le directeur exécutif de la planification de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Daniel Bergeron, a reconnu qu’il y a «urgence d’agir de manière importante» pour atteindre l’objectif de 35 %.

Les enquêtes précédentes montraient des augmentations significatives de l’usage du transport en commun, attribuables en bonne partie à des périodes de hausses significatives du prix de l’essence ou, surtout, lorsque de nouveaux services — le métro à Laval, les nouvelles lignes de trains de banlieue — étaient devenus disponibles.

Ces chiffres démontrent clairement que l’usage des transports en commun est directement lié à leur disponibilité et à leur efficacité.

Or, une des tendances qui risque de nuire à la croissance de l’usage du transport en commun est celle où les employeurs s’installent dans les couronnes nord et sud, soit à l’extérieur des agglomérations de Montréal, Laval et Longueuil, pour échapper à la congestion. Les données ont de quoi inquiéter: le transport en commun n’est utilisé que dans 3 % des déplacements à destination de la couronne nord et — pire encore — dans 1 % des déplacements à destination de la couronne sud.

Tous les experts s’entendent pour dire que l’implantation du transport en commun exige une densification de l’habitation, une voie que plusieurs municipalités en périphérie de la métropole hésitent à emprunter.