D'élever la pondération du deuxième bulletin à 65% pourrait mettre «beaucoup trop de pression sur les élèves et sur le personnel enseignant», juge la FAE.

«Les élèves ont fait 55% de l’année qui va valoir 35%. Et les 45% restants vont peser pour 65% de la note. On essaie de comprendre ce qui a guidé le ministre», a indiqué le président de la FAE, Sylvain Mallette, en entrevue jeudi.

Avec une valeur de 65% ainsi accordée à la dernière étape, le syndicat représentant 49 000 enseignantes et enseignants trouve que le ministre fait porter au deuxième bulletin un poids élevé. Elle craint que cette décision mette «beaucoup trop de pression sur les élèves et sur le personnel enseignant». «Ce n’est pas rien en période de pandémie. Le ministre ne fait pas baisser la pression», a estimé M. Mallette.

M. Mallette allègue aussi que certaines directions d’établissement ont incité des enseignants à rehausser les notes de leurs élèves. Il affirme que certains enseignants auraient subi des pressions pour ne pas donner de notes en bas de 55%.

La FAE indique avoir reçu des plaintes de ses membres en ce sens et avoir vu des courriels de directions. Elle demeure prudente quant à l’ampleur de ces allégations et mènera une consultation auprès de ses membres pour en savoir plus, notamment si cette incitation à rehausser les notes a touché plus le primaire ou le secondaire.

Le syndicat affirme avoir alerté le ministre Roberge, il y a quelques semaines. Le cabinet de ce dernier avait exprimé son désaccord envers des opérations qui serviraient à camoufler la vérité, a signalé M. Mallette.

La FAE avait demandé au ministre d’envoyer une communication écrite au réseau et d’en obtenir une copie. Jeudi après-midi, elle ne savait toujours pas si cela avait été fait.

Le ministre Roberge a pour sa part indiqué qu’il ne pensait pas que les taux de réussite avancés dans la compilation du ministère de l’Éducation soient gonflés.

«Je pense qu’il y a des enseignants qui ont utilisé leur marge de manoeuvre pour évaluer les notions les plus importantes dès le début de l’année. [...] Il peut y avoir eu des ajustements dans l’évaluation. Mais je pense qu’on peut voir ses chiffres comme quelque chose d’encourageant», a mentionné M. Roberge en entrevue au 93,3 FM.

La FQDE n’a pas souhaité réagir aux annonces de mercredi ni aux allégations de la FAE.

Le ministre Roberge a reconnu mercredi que même si les taux d’échec n’étaient pas aussi alarmants que certains le prédisaient, il y a tout de même du rattrapage à faire.

Il donnera entre autres prochainement des détails sur le programme de tutorat qui sera proposé pour accompagner les élèves en difficulté.

