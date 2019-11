PolySeSouvient interpelle le gouvernement Trudeau pour qu'il respecte sa promesse sur les armes

Bytmonas via Getty Images

Bytmonas via Getty Images En campagne, les libéraux avaient promis le resserrement des lois sur les armes d'assaut et les armes de poing.

Un groupe en faveur d’un contrôle strict des armes à feu demande au gouvernement libéral d’imposer immédiatement un moratoire sur les nouvelles ventes d’armes à feu dites d’assaut, ainsi que d’interdire de manière permanente l’importation et la fabrication d’armes de poing.

Dans une lettre adressée lundi à Bill Blair, le nouveau ministre fédéral de la Sécurité publique, PolySeSouvient, a demandé que la promesse électorale des libéraux d’interdire les fusils d’assaut de style militaire et de réprimer les armes de poing soit concrétisée.

PolySeSouvient regroupe des étudiants et des diplômés de l’École Polytechnique de Montréal, où 14 femmes ont été abattues il y a près de 30 ans, le 6 décembre 1989.

La lettre, mise à la disposition de La Presse canadienne, était signée par Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient et diplômée de l’école d’ingénierie, et par la porte-parole du groupe, Nathalie Provost, blessée lors de la fusillade de 1989.

Elle a été envoyée au nom de plusieurs proches des victimes du massacre de Polytechnique et d’une fusillade mortelle en 2006 au Collège Dawson, à Montréal, du père de l’agent de police assassiné Thierry LeRoux et du président de la mosquée du Québec, où six personnes ont été tuées par balle en 2017.