Je suis polyamoureux et ça ne veut pas dire «du sexe partout»

Courtoisie Karine et Jean-David sont polyamoureux et vont se marier l'an prochain.

«La communication est nécessaire pour être fonctionnels, précise Jean-David. Honnêtement, avec tout ce petit monde en équilibre, ça devient primordial. On n’a pas le choix, sinon on s’en va vers des murs, des océans de problèmes. On prône l’éthique, la transparence, la communication et le respect. Il y a une volonté de donner une place à tout le monde dans nos relations, d’offrir un safe space à tous.»

Comme Jean-David et sa future femme ont décidé de ne pas utiliser de condoms lorsqu’ils font l’amour, ils font tester tous leurs partenaires et évitent le sexe oral avec ces derniers tant que ce n’est pas fait.

Sa conjointe, Karine P. LeBlanc, en plus de son futur mari, est en couple exclusif avec un autre couple, avec lequel elle forme un «trouple», c’est-à-dire une relation amoureuse composée de trois personnes. Elle a aussi plusieurs amoureux. Par exemple, elle peut tout à fait regarder une série télé collée avec son ex, le père de son enfant de cinq ans.

Dans son couple, Jean-David Brouillette, 45 ans et employé au gouvernement fédéral à Gatineau, est libre d’entretenir des relations suivies avec d’autres partenaires, ou bien ce qu’il appelle des «amitiés fluides» avec des femmes qu’il aime et avec qui il a des rapports sexuels.

«Je m’y sentais pris et limité. Je ne pouvais pas explorer la façon dont l’amitié se développait avec certaines personnes. Je me mettais des limites pour des raisons qui ne m’apparaissaient pas nourrissantes.»

«La liberté, c’est pas la liberté de tout faire, d’aller coucher avec qui je veux et de tromper qui je veux. Ma liberté est constructive, positive, elle se fait dans un échange éthique», dit celui qui a connu le couple traditionnel pendant trois ans et demi.

«Le mode de relation prôné par la société est un mode de relation qui n’est plus en diapason avec la société en général. Il vient de l’idée d’une filiation de la propriété, essentiellement masculine, bâtie sur l’image d’un mariage et l’idée d’une passation de la propriété.»

«On est supposés trouver l’amour dans une seule personne qui devra venir tout combler. On dirait qu’il n’y a qu’une seule définition de l’amour dans notre société, une seule définition qui n’inclut pas plusieurs perspectives. Pourquoi rester exclusif? On nous répond: parce que c’est comme ça, ça se fait pas. Mais il n’y a pas vraiment de raison. On est fidèle à quoi finalement? À une personne? Ou à la monogamie? À un comportement?»

Jean-David estime qu’un couple solide peut quand même voir la jalousie s’insinuer entre les mailles du filet.

«Il vaut mieux adresser vraiment le sentiment que de se braquer et de le refuser», poursuit celui qui pense que les rôles, les sentiments, les façons d’agir au Québec sont très dirigés par un relent judéo-chrétien.

«Quand on sort de ce cadre-là, du chemin tracé - blonde/couple/maison/enfants/mariage - on se sent tout de suite attaqué, dénigré, les gens qui essaient de s’en émanciper sont ostracisés. À l’école, on nous apprend jamais c’est quoi l’amour, la jalousie, la sexualité, comment gérer ses émotions, laisser quelqu’un, se faire laisser.»

Mal vu en société

L’autre jour, Jean-David s’est rendu dans un «polyluck», un «potluck» pour polyamoureux. Rappelons que lors d’un potluck, chaque invité est censé apporter un plat à partager avec les autres convives. Une amie s’exclame: «Ah! Vous avez fait une grande partouze!»

«Ben non. Définitivement, c’est mal compris, dit Jean-David. Car elle, quand elle fait des “potluck”, est-ce que tout le monde y va nu et couche ensemble? Non. C’est absurde, mais c’est un préjugé. Les gens croient que les polyamoureux c’est du sexe décomplexé, du sexe partout, qu’on couche avec n’importe qui, mais c’est faux.»

Autre cliché qu’entend démentir Jean-David: celui du gars qui n’aime pas vraiment sa blonde.

«Ça, ça vient de l’idéal de société de ce que doit être une relation. Pour moi, l’amour relationnel c’est une grande résonance que l’on a chimiquement, biologiquement, spirituellement, intellectuellement et émotivement avec d’autres individus autour de nous», dit celui qui pensait ne jamais se marier.

«Mais je me suis donné ce droit, ce pouvoir, cette liberté-là. J’ai accepté de brasser des normes.»

Et le but des «poly» est très clair: trouver ce qui va les faire grandir, ce qui va leur permettre d’être «les plus complets, et les plus heureux possible», conclut-il.