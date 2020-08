Comment le polyamour m'a préparée à la parentalité

Au début de ma vingtaine, j’étais une passionnée du polyamour, ou «la pratique consistant à avoir des relations intimes multiples, qu’elles soient sexuelles ou simplement romantiques, en toute connaissance de cause et avec le consentement de toutes les parties concernées», comme le dit le magazine Psychology Today. Il m’est arrivé d’avoir une partenaire «principale» et d’autres relations plus occasionnelles, «secondaires». J’étais dans une relation à trois dans laquelle nous avions des dates toutes les trois ensemble et dormions dans le même lit. Il y a eu une année où j’ai entretenu trois relations sérieuses à la fois, où toutes les personnes impliquées se connaissaient, et où deux d’entre elles sortaient également ensemble. C’était comme un cours autodidacte sur les dynamiques humaines.

À l’époque, c’était le style de vie le plus libérateur que je pouvais imaginer. Mais cinq ans plus tard, après avoir eu mon lot de ruptures dramatiques puis avec un emploi à temps plein, j’ai réalisé que la monogamie était l’approche sexuelle et familiale qui me convenait le mieux pour ma vie romantique.

Je suis maintenant engagée dans une relation monogame et je suis parent à temps plein d’une fille de 10 ans, d’un fils de deux ans et demi et un autre bébé est en route. Même si je ne pratique plus le polyamour, je contemple avec bonheur cette période de ma vie et, qui plus est, je me suis rendu compte que le fait d’être polyamoureuse m’a en fait préparée à devenir parent avec succès.

Voici ce que j’ai appris.





1. Comment équilibrer (et programmer) les besoins de plusieurs personnes à la fois

Le fait d’être polyamoureuse m’a appris à naviguer dans le réseau complexe des besoins de plusieurs partenaires romantiques. Mes partenaires et moi avons passé d’innombrables heures à discuter de ce que nous voulions - plus de temps en tête-à-tête, une soirée pyjama une fois par semaine, etc. - et comment y parvenir dans les limites de notre emploi du temps.

Tout se déroulait plus facilement lorsque nous définissions clairement ce dont nous avions besoin pour que nos relations s’épanouissent.

Dans ma famille, j’ai maintenant des discussions avec ma partenaire et ma fille de 10 ans qui sont similaires à celles que j’avais avec mes partenaires romantiques il y a 10 ans. Nous avons appris que ma fille a besoin d’une routine quotidienne pour se sentir calme et enracinée, alors nous lui écrivons une liste commençant par «brosse-toi les dents» et se terminant par «aller au lit». Ma partenaire apprécie que nous ayons une journée entière par semaine où nous ne prévoyons rien pour pouvoir faire ce que nous voulons en famille (et, ironiquement, nous planifions quand cette journée aura lieu). Notre enfant a besoin de jouer dehors tous les jours, sinon il est impossible de l’endormir. Et j’ai besoin d’être régulièrement seule pour rester saine d’esprit.

Le processus de répartir nos besoins en éléments pratiques et programmables aide chaque personne à obtenir ce dont elle a besoin et, dans l’ensemble, accroît l’harmonie de notre famille.