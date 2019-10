Pollution par le plastique: la solution existe pourtant

boonchai wedmakawand via Getty Images

Après des décennies d’utilisation, la preuve est maintenant faite que le recyclage du plastique a échoué. La science a mis pourtant une solution à notre portée: les bioplastiques. Le terme bioplastique a été utilisé à toutes les sauces et nous considérons ici uniquement les bioplastiques compostables, i.e. ceux qui deviennent du compost en un temps limité sans laisser de résidus nocifs. Les plastiques qualifiés de dégradables, biodégradables… ne sont que des appellations de vente sans réelle signification et ne font donc pas partie de la solution au problème. Même s’il est clair qu’il faut limiter notre usage des plastiques, leur utilité et même leur nécessité ne fait pas de doute. Les bioplastiques peuvent remplacer les «pétroplastiques» dans la majorité des applications: en alimentation, pour les produits d’entretien domestique, d’hygiène et de soins personnels, dans l’industrie du vêtement, des souliers et des couvre-planchers, en agriculture, dans le domaine de la construction et de l’automobile… Ils trouvent aussi nombre d’applications dans le domaine de la santé et de la médecine, à cause de leur propriété d’innocuité. Par exemple, ils sont utilisés comme endoprothèse (stent) pour les chirurgies; après quelques semaines de leur implantation, ils disparaissent, digérés par l’organisme.

Dans un domaine tout à fait différent, puisqu’ils sont digestibles, cela permettra d’épargner la vie de millions d’animaux sauvages : ils ne mourront plus avec un estomac rempli de centaines d’objets de pétroplastique au point de ne plus rien pouvoir manger, ou empêtrés dans des sacs, des cordages ou des filets, car soit ils les digéreront, soit les bioplastiques seront en voie de compostage et l’animal pourra s’en débarrasser facilement.

Le recyclage du plastique a échoué: pourquoi le bioplastique ferait-il mieux? Avant d’entrer dans les détails, précisons que lors de l’introduction des pétroplastiques dans les années 1950, on ne pensait pas aux problèmes que leur popularité allait engendrer et le recyclage a été proposé sans planification comme étant LA solution qui allait régler le problème. On sait aujourd’hui qu’on recycle mondialement à peine 10% du plastique, le reste étant incinéré d’une façon ou d’une autre. Le public est très conscient qu’il faut absolument trouver une solution réelle et la science peut apporter cette solution. Mais comme tout changement majeur, cela ne se fera pas sans peine.



Voici quelques arguments en faveur de la réussite des bioplastiques: - Ils n’utilisent pas de pétrole et ils sont carboneutres car le CO2 rejeté lors de leur compostage est compensé par celui absorbé par les plantes dont ils sont issus. - L’une des principales raisons de l’échec des pétroplastiques, est la complexité immense du processus de triage lors de leur récupération: le terme «collecte sélective» laisse déjà entrevoir les problèmes du tri à la maison, puis dans les centres de tri. Séparer des quantités astronomiques d’objets de matières différentes, avec des additifs parfois dommageables pour la santé, relève de l’impossible.

Les bioplastiques éliminent cet obstacle car tous les bioplastiques seront placés sans tri avec les déchets organiques (même ceux qui sont compostables-maison), même s’ils sont souillés par des aliments, car ils sont décomposés par des bactéries qui les transforment en compost ou en méthane selon la méthode utilisée. En prime, en éliminant la plupart des plastiques de la collecte sélective, on facilite d’autant le recyclage des papiers, des métaux et du verre restant. - Du point de vue environnemental, les bioplastiques éliminent les montagnes et les «continents» de plastique usé et les remplacent par du compost, permettant par le fait même d’utiliser moins d’engrais issu du pétrole. La propriété de compostage des bioplastiques transforme le problème des plastiques usés en un apport très positif à l’agriculture.



C’est quoi, un bioplastique? Il existe des centaines de sortes de bioplastiques, qui sont faits à partir de végétaux et de produits organiques. La seule propriété que nous allons considérer ici est leur capacité à se composter. À cette fin nous allons considérer les deux sortes les plus populaires et les plus prometteuses. L’une est fabriquée par des bactéries (un peu comme dans la fermentation): ce sont les PHA (pour polyhydroxyalkanoate). Cette famille est constituée de plus de cent variétés de bioplastiques formés par des bactéries qui utilisent la matière organique comme «nourriture». Au cours des dernières années, beaucoup de recherches ont été orientées vers l’utilisation de matière non comestibles pour les nourrir. Cette grande diversité de variétés en fait un substitut partiel pour le PET (catégorie 1 des pétroplastiques, dont on fait les bouteilles), les polyéthylènes haute et basse densité (catégories 2 et 4), le PVC (cat 3), le polypropylène (cat 5) et le polystyrène (cat 6).

