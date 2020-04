Yves-François Blanchet critique les conservateurs pour le retour forcé aux Communes

Les conservateurs ont forcé un retour aux Communes lundi matin. Les différents partis y ont envoyé chacun un nombre réduit de députés.

Libéraux, bloquistes et néo-démocrates sont d’accord pour tenir une seule rencontre par semaine à la Chambre des communes, en petit groupe. Les conservateurs en réclament trois.

La suspension des travaux parlementaires décidée le 13 mars prenait fin lundi 20 avril, à moins d’entente unanime des partis.

Comme le chef conservateur par intérim Andrew Scheer maintient sa position, les parlementaires devront voter sur une motion pour imposer l’entente que les trois autres partis ont conclue.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet ne mâche pas ses mots pour blâmer les conservateurs.

“L’utilisation et la prise d’otage des institutions parlementaires à des fins partisanes, avec ce qui a l’air d’être une grave insensibilité à ce que vivent en particulier les Québécoises et les Québécois, ce n’est certainement pas de nature à enthousiasmer les gens sur nos institutions et les personnes qui les occupent”, a-t-il lâché.

Et il croit que la situation éclabousse tous les politiciens à Ottawa.

″Ça envoie un message qu’on est un peu déconnecté”, s’est-il désolé.

EN VIDÉO: Blanchet critique les conservateurs