Québec donne la priorité à l'économie dans sa nouvelle politique internationale

Le gouvernement Legault confirme dans sa nouvelle politique internationale sa détermination à donner la priorité absolue à l’économie dans les relations du Québec avec l’étranger.

Il émane clairement du document d’une soixantaine de pages, dont La Presse canadienne a obtenu copie jeudi, une vision affairiste du rayonnement du Québec à l’étranger.

Avec le gouvernement caquiste, on passe clairement d’une ère de diplomatie d’“influence”, plus politique, à une diplomatie économique, basée sur une relation d’affaires entre le Québec et le monde.

La nouvelle vision gouvernementale, intitulée “Le Québec: Fier et en affaires partout dans le monde”, sera rendue publique ce vendredi par la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, à Montréal.

Seront aussi présents, notamment, le président du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), Pierre Lemonde, et le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Stéphane Forget.

“L’action internationale du Québec contribuera ainsi davantage à la fois à attirer les investissements étrangers, à accroître les exportations, à recruter la main-d’oeuvre et les talents ainsi qu’à promouvoir l’innovation québécoise, le tout dans une perspective de développement durable”, peut-on lire dans le document.

Dans son mot de présentation, le premier ministre François Legault donne le ton dès la première phrase: “Depuis plus d’un an, notre gouvernement s’affaire à renforcer la présence économique du Québec à l’étranger. Notre équipe de ministres multiplie les missions pour présenter les atouts du Québec et pour faire rayonner notre culture, nos talents et nos entreprises.”

Essentiellement, les grands axes de la politique étaient déjà connus: attirer davantage d’investisseurs étrangers et trouver de nouveaux marchés pour les PME du Québec.