Politique fédérale: Jagmeet Singh travaille à ne pas céder du terrain

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

OTTAWA — Jagmeet Singh est à l’étroit.

Pressé d’un côté par les libéraux heureux de délier les cordons de leur bourse, d’un autre par les verts et leur conscience sociale, puis par les conservateurs qui séduisent les électeurs de la classe ouvrière, le chef néo-démocrate tâche de ne pas céder du terrain.

À première vue, le Nouveau Parti démocratique peut sembler en position précaire. Il siège au sein d’un parlement minoritaire où M. Singh a été sous pression pour appuyer le gouvernement dans un vote de confiance lié à l’affaire UNIS. Et le premier ministre Justin Trudeau vole régulièrement la vedette avec la gestion de la pandémie de COVID-19.

Mais aussi difficile que sa situation puisse paraître, M. Singh voit plus d’une lueur à l’horizon du NPD.

Le parti est en voie de rembourser d’ici janvier sa dette de 10 millions $ contractée lors de la campagne électorale de 2019, a-t-il déclaré lors d’une entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne.

Et il peut plaider sa cause auprès des électeurs en s’appuyant sur les diverses luttes menées par le NPD afin de rehausser les mesures d’aide à l’intention des Canadiens les plus durement touchés par la crise sanitaire.

«Je me suis battu dans les négociations avec les libéraux, en disant que nous n’appuierions pas une telle mesure ou une telle motion à moins qu’ils garantissent de continuer la PCU», affirme-t-il, en faisant référence à la prestation de 500 $ par semaine qui avait été déployée face à la vague de mises à pied au printemps dernier.

Jagmeet Singh dit être derrière une bonification de la subvention salariale fédérale à 75 % au lieu des 10 % prévus en mars. Il s’attribue aussi le mérite des congés de maladie payés inclus dans la mise à jour économique du mois dernier.

Il ne semble pas non plus dérangé outre mesure par les efforts du chef conservateur Erin O’Toole pour courtiser les Canadiens de la classe ouvrière.

«Qu’est-ce qu’ils ont vraiment accompli?» demande-t-il.

Les conservateurs soutenaient que la PCU démotiverait les travailleurs à se remettre au boulot, rappelle-t-il.

Alors que les libéraux ont fait une croix sur leurs cibles budgétaires et dévoilé un ambitieux plan de tarification du carbone, les conservateurs pourraient avoir plus de marge de manœuvre en faisant valoir leurs arguments auprès des gens de métiers et banlieusards.

Et il y a beaucoup plus d’électeurs qui oscillent entre le bleu et l’orange qu’on pourrait le croire, souligne Karl Bélanger, président de la firme Traxxion Stratégies et ancien conseiller du NPD.

«Ce n’est pas tout le monde qui bouge de manière linéaire sur l’axe politique.»

Sur ce plan, Erin O’Toole reproduit la stratégie de Boris Johnson, le premier ministre conservateur du Royaume-Uni qui a réussi à détourner les électeurs du Parti travailliste en 2019. Cela évoque également l’attractivité de l’ancien Parti réformiste du Canada auprès des électeurs néo-démocrates déçus lors des élections fédérales de 1993.