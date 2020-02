Joe Raedle/Getty Images - BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Celui du président rappelle son principal argument de campagne, la bonne santé actuelle de l’économie. «Se concentrer sur ce sujet optimise ses chances de faire écho auprès du cercle le plus large qu’il puisse toucher».

La campagne Trump a choisi, elle aussi, d’éviter les attaques, dont elle est pourtant friande ordinairement, et préféré un spot résolument positif, axé sur les réussites du président depuis son entrée en fonction.

Mais plutôt que de s’en prendre au président républicain, l’ancien maire de New York a choisi le contrepied, avec une pub célébrant son action contre les armes et mettant en scène la mère d’un jeune homme tué par balles.

Avec environ 100 millions de téléspectateurs américains attendus devant leur écran, notamment pour suivre le concert de Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps, le Super Bowl offre une exposition unique aux annonceurs, qui auront dépensé, au total, plus de 400 millions de dollars pour en être.

Pour tenter de limiter les effets collatéraux de ces pubs sur les autres annonceurs, Fox les a isolées et les diffusera chacune lors d’une pause qui ne comprendra pas d’autre publicité, hormis pour des programmes de la chaîne.

«Compte tenu du climat politique», ces messages «pourraient détourner l’attention des autres publicités», considère Dereck Rucker, professeur de marketing à l’université Northwestern et spécialiste de la publicité au Super Bowl.

Jamais dans l’histoire américaine un homme politique n’avait utilisé cet événement pour communiquer à neuf mois du scrutin présidentiel. Et encore moins deux.

Il n’y avait que le président américain, avec sa cagnotte de campagne de plus de 100 millions de dollars, et le milliardaire en quête de l’investiture démocrate pour mettre chacun 10 millions de dollars sur la table.

Sacro-saint rendez-vous des marques en quête de visibilité nationale, la finale du championnat de football américain, le Super Bowl , va prendre dimanche une coloration politique inédite avec des messages publicitaires de Donald Trump et Michael Bloomberg .

«On va beaucoup parler de ces “spots” de campagne», prévoit l’universitaire, et il sera, dès lors, «plus dur» que d’ordinaire pour les marques traditionnelles de se démarquer.

Pour faire la différence, les annonceurs ont, encore une fois, mis le paquet, avec une pluie de célébrités, d’Ed Sheeran (Heinz) à Jason Momoa (Quicken Loans), en passant par Maisie Williams (Audi), Ellen DeGeneres (Amazon) ou le rappeur Post Malone (Bud Light Seltzer).

Autre carte reine du Super Bowl, l’humour sera aussi au rendez-vous, avec notamment le voyage loufoque dans le temps d’Amazon ou le dessin animé pour les chips Pringles.

Mais une troisième voie s’affirme, celle de la publicité à message, à portée sociétale.

«Les consommateurs sont réceptifs à ce qui touche à la responsabilité sociale et environnementale», relève Charles Taylor, «et les annonceurs qui visent les jeunes ont appuyé là-dessus ces dernières années».

Après un pic en 2018, le mouvement a connu un léger reflux, une partie du public ayant mal réagi à certains messages parfois trop appuyés.

Il se réinvente désormais, avec une tonalité plus rassembleuse et moins rentre-dedans. Microsoft célèbre la première femme membre de l’encadrement d’une équipe du Super Bowl, et la bière Michelob lance un projet pour aider des agriculteurs à passer au bio.

