Policier désarmé: l'homme accusé est libéré après l'obtention de nouvelles preuves

MONTRÉAL — L’homme accusé de tentative de meurtre contre un policier de Montréal vient d’être libéré.

La poursuite a retiré mercredi ses accusations contre Mamadi Fara Camara, âgé de 31 ans.

Sur Twitter, la porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Audrey Roy-Cloutier, a écrit que «suivant l’évolution de l’enquête et les dernières informations communiquées», il n’est plus possible pour la poursuite de «soutenir les accusations à l’égard de Monsieur Camara».

Ainsi, le DPCP a annoncé un arrêt des procédures. Me Roy-Cloutier a ajouté qu’aucun autre commentaire serait formulé sur le sujet «compte tenu du fait que l’enquête suit son cours».

L’avocat de M. Camara, Cédric Materne, a refusé de préciser ce qui a mené à ce revirement subit de situation.

«Vous comprenez que c’est un arrêt des procédures pour l’instant. L’enquête continue, donc on n’entrera pas nécessairement dans les détails», a-t-il indiqué au palais de justice de Montréal.

«S’il y a un arrêt des procédures qui ne supporte pas les accusations, c’est que clairement il y avait des preuves qui faisaient en sorte que ce n’était potentiellement pas lui.»