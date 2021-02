Policier agressé: voiture possiblement liée au crime retrouvée à LaSalle

MONTRÉAL — Une automobile qui a possiblement été utilisée par une personne impliquée dans l’agression d’un policier survenue la semaine dernière, à Montréal, a été localisée dans le sud-ouest de la ville au cours des dernières heures.

L’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), précise vendredi que la voiture de marque Hyundai Elantra, de couleur rouge, est stationnée devant le 8490 de la rue Jean-Brillon, dans l’arrondissement LaSalle.

L’automobile, qui avait été volée selon la police, doit être passée au peigne fin au cours des prochaines heures par des experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) dans l’espoir de faire progresser l’enquête sur l’agression dont le policier a été victime.

D’autre part, des enquêteurs des crimes majeurs du SPVM seront présents dans un poste de commandement qui sera stationné vendredi sur la rue Jean-Brillon afin de recueillir les témoignages de personnes qui ont pu voir les déplacements de l’automobile. Entre-temps, des policiers du SPVM tenteront de déterminer si des caméras de surveillance du voisinage ont pu capter des images de cette voiture et de la personne qui la conduisait.

L’agente Chèvrefils a mentionné qu’il était possible que des résultats d’expertises réalisées sur l’automobile soient connus plus tard en journée, vendredi.

Jeudi, en conférence de presse, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, a déclaré que l’enquête policière sur l’agression survenue dans le quartier Parc-Extension était toujours en cours.

Mamadi Fara Camara a comparu au tribunal vendredi dernier pour aussi faire face à une accusation de tentative de meurtre après avoir prétendument désarmé et blessé le policier. On l’a aussi accusé de voies de fait graves contre un agent de la paix, de désarmement d’un agent de la paix et le déchargement illégal d’une arme à feu.

Or, mercredi, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a libéré M. Camara de ces accusations; il a pu reprendre sa liberté. Le chef Caron a toutefois signalé jeudi que l’homme de 31 ans demeurait un témoin important dans cette enquête du SPVM, tout en affirmant qu’il pouvait y avoir une tierce personne qui a pu être impliquée dans cette affaire.