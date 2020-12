Un poisson rouge étrangement gros découvert en Caroline du Sud

Le poisson rouge s’est rendu à la surface pendant un test de «pêche électrique» pour lequel on enquêtait sur la population sous-marine, note-t-on dans la publication Facebook. La pêche électrique étourdit le poisson mais ne cause aucun mal, a expliqué Ty Houck de Greenville County Parks, Recreation & Tourism à WYFF.

Bien que le poisson rouge ne soit pas une espèce indigène des lacs de Caroline du Sud, le géant a été renvoyé dans le lac car il ne causait pas de problèmes, a précisé M. Houck.

National Geographic note que la taille d’un poisson rouge «est généralement limitée par la taille de son réservoir». M. Houck a relaté à CNN que les poissons rouges peuvent «grandir dans leur environnement» et que cet ancien animal de compagnie probable a prospéré dans l’étang de 12 acres, riche en nourriture.

«Nous pensons que quelqu’un a dû simplement laisser tomber son poisson dans le lac parce qu’il n’en voulait plus, au lieu de le jeter dans les toilettes», a mentionné M. Houck.

Guinness World Records répertorie un poisson rouge de 2 livres comme le plus gros et un de 18,7 pouces comme le plus long au monde.

Cependant, certains poissons rouges d’aquarium et d’autres qui ont été trouvés dans la nature seraient plus lourds.

Un homme a affirmé avoir attrapé un poisson rouge de 20 livres en 2019, mais un porte-parole du Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources a déclaré qu’il s’agissait probablement d’une carpe papillon ― «pas d’un poisson rouge».