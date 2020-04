Poisson d'avril: des parents de Granby jouent un coup pendable à leurs enfants

Érick Dezan Fontaine et Karlane Fredette n’ont pas laissé cette période de confinement les empêcher de célébrer le 1er avril.

En cette journée du poisson d’avril, le couple a fait croire à ses trois enfants, Zackary, Théo et Emma Rose qu’ils devaient se dépêcher pour ne pas manquer leur autobus, qui allait les amener à l’école.

«On les a réveillés et on leur a fait revivre le stress du matin. Go go go! On s’habille, on déjeune et il faut prendre l’autobus à 7h05! On avait même préparé les lunchs», explique M. Dezan Fontaine, dans une entrevue avec La Voix de L’Est.

Les trois jeunes ont donc attendu dehors pendant quelques minutes, alors qu’un drone et une caméra installée sur la porte d’entrée de la maison les filmaient.

Lorsque M. Fontaine est sorti pour leur annoncer la nouvelle, en compagnie du petit Arnaud - qui semblait enchanté de revoir ses frères et sa soeur -, les réactions ont été mitigées.

Si le plus vieux était plutôt triste de devoir partir parce qu’il voulait jouer à Fortnite à la maison, la plus jeune était déçue de ne pas pouvoir aller à l’école pour voir ses amis, raconte M. Fontaine.

Une chose est sûre: l’affaire a fini en queue de poisson!