Santé Canada: les pochettes buccales de nicotine peuvent être dangereuses

Andrii Atanov via Getty Images

Dans un avis de sécurité transmis lundi, Santé Canada signale que ces pochettes placées entre la gencive et la joue peuvent renfermer des quantités de nicotine dépassant les niveaux sécuritaires ou d’autres ingrédients non indiqués sur l’étiquette du produit. Cela augmente le risque de réactions allergiques ou indésirables graves, ou d’interaction avec d’autres médicaments et aliments.