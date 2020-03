Poches & fils, des poches, du fun, du succès

Poches & Fils

Poches & Fils, l’entreprise québécoise qui a ramené les poches au goût du jour, ouvre sa première boutique au rez-de-chaussée de son atelier du 2055 rue Parthenais à Montréal, le 14 mars prochain au public. Coup de projecteur sur une marque bien de chez nous qui a le vent dans les voiles.

Le principe est simple: une poche exclusivement réalisée par Poches & Fils est dessinée, produite et cousue sur leurs vêtements (t-shirts, robes, camisole). Plus de 300 poches ont été produites depuis la naissance de la griffe et toutes soulignent des stéréotypes québécois tout en offrant des clins d’oeil culturels à tout ce que l’on aime ou tout ce que l’on aime détester. Des poutines, des chiens, des chats, des slushs, des flamants roses, des bananes, des bagels, du saumon, et bien plus.

Les clés du succès

«Ça reste une idée simple aussi bien pour la marque que pour la culture d’entreprise. On ne se prend pas au sérieux, on aime s’amuser et cela transparaît! D’ailleurs sais-tu que tous les jours dans la compagnie à 15h, c’est récréation? Tous les employés jouent pendant 15 minutes à des jeux de société. En ce moment, c’est Bananagrams. Idéal aussi pour la créativité!», explique Anthony Vendrame co-fondateur et CEO de Poches & Fils.

Poches & Fils

Si les fameux t-shirts, camisoles et robes à poches se détaillent en ligne, chez Simons ou encore Néon, vous pourrez désormais directement vous rendre à l’atelier-boutique dès le 14 mars.

Spécialement pour l’ouverture, cette fin de semaine le public sera convié à découvrir les modèles de la griffe, mais aussi à se plonger dans l’ambiance de la compagnie. Il se pourrait même que vous soyez conviés à jouer avec les employés si vous tombez pendant le quart d’heure récré.

Immersion dans le monde des artisans

En plus d’une séance magasinage, le lieu propose donc de découvrir l’univers de la marque, de rencontrer les 25 membres de l’équipe, de voir le processus de fabrication, d’essayer les t-shirts et de choisir leur poche favorite.

«On a mis la boutique en plein centre de nos bureaux pour offrir ce que le shopping en ligne ne peut pas faire: l’intimité avec les créateurs, la conversation», poursuit Anthony Vendrame. «Comme Poches & Fils ne fait pas les choses à moitié, nous serons la première boutique de Réalité Réelle en Amérique du Nord! »

Un concept infusé d’humour qui résume bien l’esprit de la compagnie comme l’explique la vidéo ci-dessous.

Si la compagnie est passée de 2 employés en 2014 à 25 en 2020, le mot d’ordre en 2020 est de «focuser et de revenir à l’ADN de la griffe. On s’était un peu éparpillé dernièrement, on veut revenir à nos t-shirts, camisoles, robes, le tout à poche. D’ici 2021, on aimerait se vendre en dehors du Québec, dans le reste du Canada.»

À partir du 15 mars, la boutique sera ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi.

Quelques chiffres

2 employés en 2014

10 000 t-shirts vendus la première année

500 000 t-shirts vendus depuis 2015

25 employés en 2020

100 poches en vente

250 points de vente dont Simons et Sports Experts

50 000 combinaisons possibles