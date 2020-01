Prévention du suicide: PO Beaudoin et Rafaëlle Roy partagent des moments sombres

Les influenceurs PO Beaudoin et Rafaëlle Roy livrent un témoignage touchant sur les moments sombres où ils ont tous les deux songé au suicide, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation lancée par Suicide Action Montréal.

«C’était un vendredi matin, je vais m’en rappeler toute ma vie. Je me suis dit que ça serait plus facile de tout arrêter parce que ça me faisait trop mal», raconte PO Beaudoin, martelant l’importance de demander de l’aide lorsqu’on est en proie à de la détresse psychologique.